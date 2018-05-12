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KPSS 2018 Başvurularında Merak Edilen 3 Konu

2018 KPSS başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Sınav başvurularının başlaması ile birlikte sınava başvuru yapan ve başvuru yapacak adaylar 3 konuyu merak ediyor. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu sorulara haberimizde cevap verdik.

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KPSS 2018 Başvurularında Merak Edilen 3 Konu

2018 KPSS başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Sınav başvurularının başlaması ile birlikte sınava başvuru yapan ve başvuru yapacak adaylar 3 konuyu merak ediyor. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu sorulara haberimizde cevap verdik.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:24
KPSS 2018 Başvurularında Merak Edilen 3 Konu

KPSS başvuruları 10 Mayıs günü başladı.

Lisans düzeyinden Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvuruların başlaması ile birlikte başvuru detayları araştırılıyor. Sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında 3 sınıfların KSS'ye başvuru yapıp yapamayacağı, lisans mezunlarının lise ve önlisans KPSS'sine girip giremeyeceği ile başvuruda öne ücret sonra internetten başvuru mu yoksa önce başvuru sonra mı ücret yatırma soruları memur adaylarının kafalarını karıştırıyor. 

3. SINIFLAR KPSS'YE BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Üniversitelerin 3. sınıfında olan adaylar KPSS'ye başvuru yapabilir. Başvuru şartlarında şu ifadelere yer verildi: "1.4 2018-KPSS LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olanlar içindir. Bu kılavuz, sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Bir lisans programından 21 Mayıs 2018 tarihinden sonra mezun olacaklar ise mezuniyet durumlarını göz önünde bulundurarak, KPSS'ye lisans düzeyinden veya ortaöğretim/ön lisans düzeyinden girebileceklerdir. Adayların birden fazla öğrenim düzeyinde KPSS'ye girmeleri mümkün değildir. KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans sınavıyla ilgili kılavuz ayrıca hazırlanacak ve adaylara duyurulacaktır."

Bu adaylar KPSS'ye girebilir, ancak alacakları puanı ancak mezun olduktan sonra kullanabilir.

4 YILLIK MEZUNLAR LİSE VE ÖNLİSANS KPSS'YE BAŞVURA BİLİR Mİ?

Lisans düzeyinden mezun olan adaylar, lise veya önlisans KPSS'sine girip giremeyeceğini merak ediyor. KPSS başvuru kılavuzunda konu ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: " Ancak Bir lisans programından 21 Mayıs 2018 tarihi ve öncesinde mezun olanlar KPSS'ye, lisans düzeyinden girmek zorundadır."

Buna bakıldığında lisans mezunu bir kişi lise veya önlisans KPSS'ye giremez.

BAŞVURU NASIL OLACAK?

KPSS başvurularında adaylar önce internet ortamında başvurusunu yapacak. Daha sonra sınav ücretini yatıracak. İnternet ortamındaki bilgileri güncel olmayan adaylar kendilerine en yakın okula giderek ön başvurusunu yapabilir ve başvuru ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayabilir.

Siz de aşağıdaki yorum kısmından merak ettiğiniz soruları yazın.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 12.05.2018 14:44
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