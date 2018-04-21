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KPSS 2018 Başvuru-Sınav-Memur Alımı Tarihleri ile Sınav Konuları (Lisans)

4 yıllık mezun adayların kamu personeli olmak için beklediği 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı, başvuru ve sınav tarihleri için geri sayımda sona geliniyor. Peki KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvurusu ne zaman olacak? KPSS konuları nedir?

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KPSS 2018 Başvuru-Sınav-Memur Alımı Tarihleri ile Sınav Konuları (Lisans)

4 yıllık mezun adayların kamu personeli olmak için beklediği 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı, başvuru ve sınav tarihleri için geri sayımda sona geliniyor. Peki KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvurusu ne zaman olacak? KPSS konuları nedir?

21 Nisan 2018 Cumartesi 17:41
KPSS 2018 Başvuru-Sınav-Memur Alımı Tarihleri ile Sınav Konuları (Lisans)

Atama bekleyen 4 yıllık milyonlarca mezun, bu yıl yapılacak KPSS için sabırsız şekilde bekliyor.

Henüz atanamayan ve geçtiğimiz yıl mezun olan milyonlarca kişi, bu yıl gerçekleşecek KPSS için hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını, yapılacak bu sınav için başvuruların nasıl olacağını, KPSS puanı ile memur alımlarının nasıl olacağını ve sınav konularını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak KPSS'ye sayılı günler kala son uyarılara haberimizde yer verdik.

KPSS LİSANS NE ZAMAN?

Lisans KPSS için başvurular 10 Mayıs günü başlayacak ve 21 Mayıs gününe kadar başvurular alınacak. Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek Sınav 22 Temmuz 2018 günü, Alan Bilgisi 1. oturumu 28 Temmuz 2018 günü, 2. oturumu 29 Temmuz 2018 günü, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 5 Ağustos 2018 günü  Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde yapılacak. Bu sınavlara geç başvurular 6 Haziran günü alınacak. Sınavlara ait sonuçlar ise 31 Ağustos günü ÖSYM tarafından yayımlanacak.

MEMUR ALIMI TARİHLERİ

2018 yılında merkezi atama tarihleri şu şekilde;

HANGİ KONUDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?

  • Türkçe: 30 Soru
  • Matematik-Geometri: 30 Soru
  • Tarih: 27 Soru
  • Coğrafya: 18 Soru
  • Vatandaşlık: 9 Soru
  • Güncel Bilgiler: 6 Soru

Lisans Türkçe Konuları

  • Sözcüğün ve Sözün Anlamı
  • Atasözleri, Deyimler ve İkilemeler
  • Cümlenin Anlamı
  • Paragraf Yapısı ve Anlamı
  • Dil Bilgisi – Yapı Bilgisi
  • Anlatım Bozuklukları
  • Ses Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Sözel Mantık

Lisans Matematik Konuları

  • Temel Kavramlar
  • Sayılar
  • Bölme ve Bölünebilme KKuralları
  • Asal Çarpanlara Ayırma
  • EBOB-EKOK
  • Birinci Dereceden Denklemler
  • Rasyonel Sayılar
  • Eşitsizlik
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Kümeler
  • İşlem ve Modüler Aritmetik
  • Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
  • Tablo ve Grafikler
  • Sayısal Mantık

Lisans Geometri Konuları

  • Doğruda ve Üçgende Açılar
  • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
  • Üçgende Alan ve Benzerlik
  • Çokgenler ve Dörtgenler
  • Çember ve Daire
  • Analitik Geometri
  • Katı Cisimler

Lisans Tarih Konuları

  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti
  • İlk Müslüman Türk Devletleri
  • Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
  • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
  • Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
  • Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
  • Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
  • I. ve II. Balkan Savaşları
  • I. Dünya Savaşı
  • Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
  • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
  • Atatürk İlke ve İnkılapları
  • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Lisans Coğrafya Konuları

  • Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
  • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
  • Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç
  • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
  • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

Lisans Vatandaşlık Konuları

  • Hukukun Temel Kavramları
  • Genel Esaslar
  • Temel Haklar
  • Yasama
  • Yürütme
  • Yargı
  • Anayasal Gelişmeler
  • İdare Hukuku
  • Uluslararası Örgütler
  • Güncel Bilgiler.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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