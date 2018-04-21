KPSS 2018 Başvuru-Sınav-Memur Alımı Tarihleri ile Sınav Konuları (Lisans)

Atama bekleyen 4 yıllık milyonlarca mezun, bu yıl yapılacak KPSS için sabırsız şekilde bekliyor.

Henüz atanamayan ve geçtiğimiz yıl mezun olan milyonlarca kişi, bu yıl gerçekleşecek KPSS için hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını, yapılacak bu sınav için başvuruların nasıl olacağını, KPSS puanı ile memur alımlarının nasıl olacağını ve sınav konularını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak KPSS'ye sayılı günler kala son uyarılara haberimizde yer verdik.

KPSS LİSANS NE ZAMAN?

Lisans KPSS için başvurular 10 Mayıs günü başlayacak ve 21 Mayıs gününe kadar başvurular alınacak. Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek Sınav 22 Temmuz 2018 günü, Alan Bilgisi 1. oturumu 28 Temmuz 2018 günü, 2. oturumu 29 Temmuz 2018 günü, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 5 Ağustos 2018 günü Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde yapılacak. Bu sınavlara geç başvurular 6 Haziran günü alınacak. Sınavlara ait sonuçlar ise 31 Ağustos günü ÖSYM tarafından yayımlanacak.

MEMUR ALIMI TARİHLERİ

2018 yılında merkezi atama tarihleri şu şekilde;

HANGİ KONUDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?

Türkçe: 30 Soru

Matematik-Geometri: 30 Soru

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

Lisans Türkçe Konuları

Sözcüğün ve Sözün Anlamı

Atasözleri, Deyimler ve İkilemeler

Cümlenin Anlamı

Paragraf Yapısı ve Anlamı

Dil Bilgisi – Yapı Bilgisi

Anlatım Bozuklukları

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözel Mantık

Lisans Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Sayılar

Bölme ve Bölünebilme KKuralları

Asal Çarpanlara Ayırma

EBOB-EKOK

Birinci Dereceden Denklemler

Rasyonel Sayılar

Eşitsizlik

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

İşlem ve Modüler Aritmetik

Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık

Tablo ve Grafikler

Sayısal Mantık

Lisans Geometri Konuları

Doğruda ve Üçgende Açılar

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Üçgende Alan ve Benzerlik

Çokgenler ve Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

Lisans Tarih Konuları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti

İlk Müslüman Türk Devletleri

Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri

Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

I. ve II. Balkan Savaşları

I. Dünya Savaşı

Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Lisans Coğrafya Konuları

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

Lisans Vatandaşlık Konuları

Hukukun Temel Kavramları

Genel Esaslar

Temel Haklar

Yasama

Yürütme

Yargı

Anayasal Gelişmeler

İdare Hukuku

Uluslararası Örgütler

Güncel Bilgiler.

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