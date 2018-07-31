KPSS 2018 Alan Bilgisi Sınavı Soruları Yayımlandı!..

Geçtiğimiz hafta sonu 21 - 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılan KPSS alan bilgisi sınavlarına ait tüm sorular ve cevap anahtarları ÖSYM’nin resmii internet sitesi üzerinden yayımlandı.

ÖSYM tarafından 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi oturumlarına ait sorular ve cevap anahtarları resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sınava katılım gösteren adaylar, 31 Temmuz’dan itibaren 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek. Sınav sorularının sadece yüzde 10’luk bölümü tüm kamuoyuna açıldı.

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