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KPSS 2018 Alan Bilgisi Sınavı Soruları Yayımlandı!..

Geçtiğimiz hafta sonu 28 - 29 Temmuz 2018 tarihinde yapılan KPSS alan bilgisi sınavlarına ait tüm sorular ve cevap anahtarları ÖSYM’nin resmii internet sitesi üzerinden yayımlandı.

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KPSS 2018 Alan Bilgisi Sınavı Soruları Yayımlandı!..

Geçtiğimiz hafta sonu 28 - 29 Temmuz 2018 tarihinde yapılan KPSS alan bilgisi sınavlarına ait tüm sorular ve cevap anahtarları ÖSYM’nin resmii internet sitesi üzerinden yayımlandı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:41
KPSS 2018 Alan Bilgisi Sınavı Soruları Yayımlandı!..

Geçtiğimiz hafta sonu 21 - 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılan KPSS alan bilgisi sınavlarına ait tüm sorular ve cevap anahtarları ÖSYM’nin resmii internet sitesi üzerinden yayımlandı.

ÖSYM tarafından 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi oturumlarına ait sorular ve cevap anahtarları resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sınava katılım gösteren adaylar, 31 Temmuz’dan itibaren 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek. Sınav sorularının sadece yüzde 10’luk bölümü tüm kamuoyuna açıldı.

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Son Güncelleme: 31.07.2018 11:53
Anahtar Kelimeler:
Kpss 2018KPSS Alan Sınav
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