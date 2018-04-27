KPSS 2018 4 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Düşük ve En Yüksek Puanlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS 2018 4 Sözleşmeli Personel alımı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'den yapılan resmi duyuruda, "KPSS 2018/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Nisan 2018 tarihinde saat 17:30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.