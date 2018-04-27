KPSS 2018 4 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Düşük ve En Yüksek Puanlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS 2018 4 Sözleşmeli Personel alımı yerleştirme sonuçlarını açıkladı. KPSS 2018 4 lise, önlisans, lisans en yüksek ve en düşük kpss puanları, sayısal bilgiler.