KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Ortaöğretim , Önlisans, Lisans) (Tercih Robotu ve Kılavuzu Bekleniyor)

Kamu Perosneli Seçme Sınavına göre kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilerecek personellerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek tercih süreci için geri sayım sona eriyor. DPB kalan kısa süreye rağmen hala tercih robotu yayımlamış değil.

KPSS Tercih işlemleri için geri sayım sona eriyor. KPSS puanlarıyla gerçekleştirilecek 1. Yerleştirme işlemleri için tercih süreci ÖSYM resmi internet sayfası üzerinden 26 Haziran ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak. Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlanan atama takvimine göre KPSS 2. Yerleştirme için kurumlar taleplerini 6 Ağustos ile 5 Ekim 2018 tarihleri arasında DPB'ye iletecek, 11 ile 20 Aralık 2018 tarihleri arasında belirlenen kadrolar için memur adayları KPSS 2. Yerleştirme Tercihlerini yapacaklar.

YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İSTİYORSANIZ TIKLAYIN.

Tercih robotu, kılavuzu yayımlandığı anda haberdar olmak için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilir ya da facebook grubumuza katılabilirsiniz.

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması KPSS 1. Yerleştirme 12 Mart - 11 Mayıs 2018 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 KPSS 2. Yerleştirme 06 Ağustos - 05 Ekim 2018 11 – 20 Aralık 2018

2018 KPSS TAKVİMİ SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURMA TARİHLERİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ* KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.) 22.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 28.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 29.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi ) 05.08.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Ön lisans 04.11.2018 28 Ağustos-12 Eylül 2018 29.11.2018 KPSS Ortaöğretim 07.10.2018 03-19 Temmuz 2018 08.11.2018 DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) 09.12.2018 09-17 Ekim 2018 04.01.2019

KPSSCAFE - ANKARA