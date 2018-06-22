KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Ortaöğretim , Önlisans, Lisans) (Tercih Robotu ve Kılavuzu Bekleniyor)

Kamu Perosneli Seçme Sınavına göre kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilerecek personellerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek tercih süreci için geri sayım sona eriyor. DPB kalan kısa süreye rağmen hala tercih robotu yayımlamış değil.
KPSS Tercih işlemleri için geri sayım sona eriyor. KPSS puanlarıyla gerçekleştirilecek 1. Yerleştirme işlemleri için tercih süreci ÖSYM resmi internet sayfası üzerinden 26 Haziran ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak. Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlanan atama takvimine göre KPSS 2. Yerleştirme için kurumlar taleplerini 6 Ağustos ile 5 Ekim 2018 tarihleri arasında DPB'ye iletecek, 11 ile 20 Aralık 2018 tarihleri arasında belirlenen kadrolar için memur adayları KPSS 2. Yerleştirme Tercihlerini yapacaklar.
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|
2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
|
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması
|
ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması
|
KPSS 1. Yerleştirme
|
12 Mart - 11 Mayıs 2018
|
26 Haziran - 05 Temmuz 2018
|
KPSS 2. Yerleştirme
|
06 Ağustos - 05 Ekim 2018
|
11 – 20 Aralık 2018
|
2018 KPSS TAKVİMİ
|
SINAV
|
SINAV TARİHİ
|
BAŞVURMA TARİHLERİ
|
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
|
KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)
|
22.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
|
28.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
29.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )
|
05.08.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Ön lisans
|
04.11.2018
|
28 Ağustos-12 Eylül 2018
|
29.11.2018
|
KPSS Ortaöğretim
|
07.10.2018
|
03-19 Temmuz 2018
|
08.11.2018
|
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
|
09.12.2018
|
09-17 Ekim 2018
|
04.01.2019
KPSSCAFE - ANKARA
2016 kpss ye gidenlere tercih yok gerçekten ............ Canım ülkem