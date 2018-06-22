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KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Ortaöğretim , Önlisans, Lisans) (Tercih Robotu ve Kılavuzu Bekleniyor)

Kamu Perosneli Seçme Sınavına göre kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilerecek personellerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek tercih süreci için geri sayım sona eriyor. DPB kalan kısa süreye rağmen hala tercih robotu yayımlamış değil.

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KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Ortaöğretim , Önlisans, Lisans) (Tercih Robotu ve Kılavuzu Bekleniyor)

Kamu Perosneli Seçme Sınavına göre kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilerecek personellerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek tercih süreci için geri sayım sona eriyor. DPB kalan kısa süreye rağmen hala tercih robotu yayımlamış değil.

22 Haziran 2018 Cuma 15:58
KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Ortaöğretim , Önlisans, Lisans) (Tercih Robotu ve Kılavuzu Bekleniyor)

Kamu Perosneli Seçme Sınavına göre kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilerecek personellerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek tercih süreci için geri sayım sona eriyor. DPB kalan kısa süreye rağmen hala tercih robotu yayımlamış değil.

 KPSS Tercih işlemleri için geri sayım sona eriyor. KPSS puanlarıyla gerçekleştirilecek 1. Yerleştirme işlemleri için tercih süreci ÖSYM resmi internet sayfası üzerinden 26 Haziran ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak. Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlanan atama takvimine göre KPSS 2. Yerleştirme için kurumlar taleplerini 6 Ağustos ile 5 Ekim 2018 tarihleri arasında DPB'ye iletecek, 11 ile 20 Aralık 2018 tarihleri arasında belirlenen kadrolar için memur adayları KPSS 2. Yerleştirme Tercihlerini yapacaklar. 

YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İSTİYORSANIZ TIKLAYIN.  

Tercih robotu, kılavuzu yayımlandığı anda haberdar olmak için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilir ya da facebook grubumuza katılabilirsiniz.

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

KPSSCAFE  -  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.06.2018 16:09
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Kpss Yerleştirme Son DakikaKpss YerleştirmeKPSS
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Ahmet 1 saat önce

2016 kpss ye gidenlere tercih yok gerçekten ............ Canım ülkem

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