KKK 2018 Yılı Astsubay Alımı Başvuru Şartları ve Tahmini İlan Tarihi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı astsubay alımı için geri sayım sona eriyor.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı kuvvet komutanlıkları, her yıl subay ve astsubay alımları yapıyor. Açıktan yapılan subay ve astsubay alımları için komutanlıklar, ayrı ayrı ilana çıkıyor. Şimdiye kadar Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına açıktan astsubay alımı yapılırken Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına astsubay alımı henüz yapılmadı. Kara ve Hava Kuvvetlerine henüz astsubay alımı yapılmaması, ilanı bekleyen adayları internet başında araştırmaya sevk etti. İlanı bekleyen adaylar, başvuru şartlarının ne olacağını ve ilanın ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı.

Bu haberimizde Kara astsubay alımı hakkında detayları aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde Hava Astsubay alımı hakkında detayları ayrı bir haberimizde yazacağız.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, geçtiğimiz yıl yaptığı astsubay alımında adaylarda şu şartları aramıştı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş olsadahi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

En az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte bölümlerinden mezun olmuş olmak, (Alımda bölüm şartı var)

Önlisans mezunları için 25 yaşını bitirmemiş, lisans mezunları için ise 27 yaşını bitirmemiş olmak,

Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 almış olmak.

İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geçtiğimiz yıl Kara Kuvvetleri astsubay alımı Ağustos ayında olmuştu. Ağustos ayının sonlarına doğru ilan yayımlanmış ve başvurular Eylül ortalarına kadar alınmıştı. Yine bu yıl da Ağustos ayında astsubay alımı için ilan yayımlanması bekleniyor.

Aşağıda bulunan yorum kısmından Astsubay alımı hakkındaki talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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