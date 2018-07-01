Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

KKK 2018 Yılı Astsubay Alımı Başvuru Şartları ve Tahmini İlan Tarihi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, askeri personel alımlarına devam ediyor. 2018 yılında sözleşmeli er ve uzman erbaş olarak binlerce personel alımı yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, astsubay alımı da yapacak.

banner396

KKK 2018 Yılı Astsubay Alımı Başvuru Şartları ve Tahmini İlan Tarihi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, askeri personel alımlarına devam ediyor. 2018 yılında sözleşmeli er ve uzman erbaş olarak binlerce personel alımı yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, astsubay alımı da yapacak.

01 Temmuz 2018 Pazar 15:19
KKK 2018 Yılı Astsubay Alımı Başvuru Şartları ve Tahmini İlan Tarihi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı astsubay alımı için geri sayım sona eriyor.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı kuvvet komutanlıkları, her yıl subay ve astsubay alımları yapıyor. Açıktan yapılan subay ve astsubay alımları için komutanlıklar, ayrı ayrı ilana çıkıyor. Şimdiye kadar Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına açıktan astsubay alımı yapılırken Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına astsubay alımı henüz yapılmadı. Kara ve Hava Kuvvetlerine henüz astsubay alımı yapılmaması, ilanı bekleyen adayları internet başında araştırmaya sevk etti. İlanı bekleyen adaylar, başvuru şartlarının ne olacağını ve ilanın ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı.

Bu haberimizde Kara astsubay alımı hakkında detayları aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde Hava Astsubay alımı hakkında detayları ayrı bir haberimizde yazacağız. 

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, geçtiğimiz yıl yaptığı astsubay alımında adaylarda şu şartları aramıştı:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş olsadahi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
  • Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
  • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
  • Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,
  • Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,
  • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
  • En az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte bölümlerinden mezun olmuş olmak, (Alımda bölüm şartı var)
  • Önlisans mezunları için 25 yaşını bitirmemiş,   lisans mezunları için ise 27 yaşını bitirmemiş olmak,
  • Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 almış olmak.

İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geçtiğimiz yıl Kara Kuvvetleri astsubay alımı Ağustos ayında olmuştu. Ağustos ayının sonlarına doğru ilan yayımlanmış ve başvurular Eylül ortalarına kadar alınmıştı. Yine bu yıl da Ağustos ayında astsubay alımı için ilan yayımlanması bekleniyor.

Aşağıda bulunan yorum kısmından Astsubay alımı hakkındaki talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.07.2018 15:32
Anahtar Kelimeler:
2018 Asatsubay AlımıKkk Astsubay AlımıKkkAstsubay Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kaya 2 saat önce

Dövme ve boy konusunda tolerans tanınmalı.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Abduselam 2 saat önce

Lütfen yaş şartlarını 28 yaparmisiniz insanlar hep işsiz güçsüz parasız aç susuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zahide 2 saat önce

Acaba kadın kontenjan olur mu bu defa İnşAllah olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Rabia 2 saat önce

KPSS ile mi alım yapılacakmış yani

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yaş sartiiiiiii esnetilsin 2 saat önce

30 olsun :(

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Serkan 2 saat önce

Bölüm sarti olmasın sağlık bölumleri hep mağdur oluyo ben tds mezunuyum büro yönetimi alt programı olan bir bölüm fakat sağlık olduğu icin genelde bu bölümden alım olmuyo yetkililerin bu konuda bizede şans tanımasını istiyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Serkan 2 saat önce

Bölüm sarti olmasın sağlık bölumleri hep mağdur oluyo ben tds mezunuyum büro yönetimi alt programı olan bir bölüm fakat sağlık olduğu icin genelde bu bölümden alım olmuyo yetkililerin bu konuda bizede şans tanımasını istiyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamit atalmiş 2 saat önce

Yaş sınırı ön lisans içind e 27 olsa güzel okudu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları
Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS 2. Yerleştirme ve 2018 KPSS Tarihleri
Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS 2. Yerleştirme ve 2018 KPSS Tarihleri
2219 Yeni Kamu Personeli Alınıyor-İŞKUR'dan Son Dakika Açıklaması Geldi
2219 Yeni Kamu Personeli Alınıyor-İŞKUR'dan Son Dakika Açıklaması Geldi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim