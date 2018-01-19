KGM Yeni Memur Alımı İlan Yayımlanma Tarihi ve Alım Yapılacak Kadrolar (Mülakatsız)

Ulaştırma Denizclilk ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılının sonuna doğru yaptığı açıklamada Karayollarına yakın zamanda memur alımı yapacağını duyurmuştu. Bakan'ın bu açıklamasının ardından adaylar, Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım ilanını bekliyor. Peki ilan ne zaman yayımlanacak? Alımlar merkezi yerleştirme ile mi olacak? KPSS ve mülakat şartı olacak mı? Hangi pozisyonlara personel alımı yapılacak?

Alımların Merkezi Atama ile Yapılması Bekleniyor

Karayolları Genel Müdürlüğü yeni dönem memur alımının, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine merkezi atama ile yapılması bekleniyor.

2017'de Alımlar Ne Zaman Olmuştu?

Karayolları Genel Müdürüğü 2017 yılında merkezi atama ile 640 memur alımı yapmıştı. Alımların yine bu yıl da merkezi alımla yapılacak olması durumunda en az 640 memur alımının daha yapılması bekleniyor. 2017 yılında ÖSYM, KGM memur alımı başvuru kılavuzunu Nisan ayının ilk haftalarında yayımlamış ve KPSS 2017/4 tercih başvurularını da 12-18 Nisan 2017 tarihleri arasında almıştı.

Bu Yıl Alım Ne Zaman Olacak?

KGM yeni memur alımının bu yıl da yine geçtiğimiz yıldaki gibi Nisan ayının ilk haftasında yayımlanması bekleniyor. Ancak bu konuda kesin bir tarih açıklaması gelmedi.

Lise Mezunu Memur Alımı Olacak mı?

Geçtiğimiz yıl yapılan merkezi atamada KGM, lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından toplamda 640 memur alımı yapmıştı. Geçtiğimiz yıl lise mezunları arasından alım yapılmaması, bu yıl kuvvetle yapılacak olması ihtimalini doğuruyor.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Yakın zamanda yapılacak alımlarda KGM'nin Önlisans mezunları arasından Tekniker ve Büro Personeli, Lisans mezunları arasından da Mühendis, Şehir Planlayıcısı, Mimar ve Büro Personeli alımı yapılacak.

Bakan Ne Demişti?

Katıldığı televizyon programında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD'ye ve KGM'ye personel alımı hakkında şu ifadeleri kullandı: "TCDD'yi alt yapı ve taşımacılık olarak ikiye ayırdık. TCDD alt yapı 773 kişi alacak. Bunların 150'si işçi olacak, İŞKUR üzerinden KPSS ve mülakat ile alacak, bu ay içerisinde çalışmasını yapacağız. 623'ü de destek personeli olacak, bunlarda KPSS ile alınacak."

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