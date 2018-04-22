KGM Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçlar, Sayısal Bilgiler (En Yüksek, En Düşük KPSS Puanları)

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için ÖSYM üzerinden tercih yapan adayların merakla beklediği sonuç duyurusu az önce ÖSYM tarafından yapıldı.

ÖSYM'den yapılan resmi bilgilendirme sonuçların sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sorgulanabileceği belirtilirken, Önlisans ve Lisans düzeyinden ilgili alımlar için 13 binin üzerinde adayın tercih yaptığı, 25 önlisans kontenjanı ile 155 lisans kontenjanının tamamının dolduğu belirtildi.

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