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KGM Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçlar, Sayısal Bilgiler (En Yüksek, En Düşük KPSS Puanları)

Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı (KPSS 2018 3) yerleştirme sonuçları, en yüksek en düşük puanlar, kontenjan bilgisi ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

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KGM Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçlar, Sayısal Bilgiler (En Yüksek, En Düşük KPSS Puanları)

Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı (KPSS 2018 3) yerleştirme sonuçları, en yüksek en düşük puanlar, kontenjan bilgisi ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

22 Nisan 2018 Pazar 13:03
KGM Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçlar, Sayısal Bilgiler (En Yüksek, En Düşük KPSS Puanları)

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için ÖSYM üzerinden tercih yapan adayların merakla beklediği sonuç duyurusu az önce ÖSYM tarafından yapıldı.

ÖSYM'den yapılan resmi bilgilendirme sonuçların sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sorgulanabileceği belirtilirken, Önlisans ve Lisans düzeyinden ilgili alımlar için 13 binin üzerinde adayın tercih yaptığı, 25 önlisans kontenjanı ile 155 lisans kontenjanının tamamının dolduğu belirtildi. 

LİSANS DÜZEYİNDEN YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OLUŞAN EN YÜKSEK, EN DÜŞÜK PUANLAR İÇİN TIKLAYIN.

ÖNLİSANS DÜZEYİNDEN YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OLUŞAN EN YÜKSEK, EN DÜŞÜK PUANLAR İÇİN TIKLAYIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KGMKgm Personel Alımı
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