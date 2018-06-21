KGM 640 Memur Alımında Mülakat Olmayacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 218 yılı ikinci merkezi yerleştirmesi için geri sayım devam ediyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz yıl ile bu yıl yaptığı açıklamada 640 yeni memur alımı yapılacağını söylemişti. Bakan'ın açıklamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen ilan hala yayımlanmadı. Önceki gün ise atama bekleyen adaylar, ilanın bir an önce yayımlanması için Gazete ilanı verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer isimlere seslendi.

640 memur alım ilanı hakkında son açıklama Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arskan'dan gelmişti. 17 Mayıs tarihinde açıklamada buylunan Bakan Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu sene ikinci yarıda 640 teknik personeli bünyemize katmaklı ilgili süreci başlatacağız. Sene bitmeden bunları, kadromuza katacağız ki önümüzdeki kış sezonuna yani 2018-2019 kış sezonuna yeni parkımıza katacağız iş makinelerine de uygun bir şekilde teknik kadromuzu güçlendirmiş olalım"

ALIMLAR MÜLAKATSIZ OLACAK

Karayolları Genel Müdürlüğüne memur alımları, merkezi yerleştirme ile yapılmaktadır. Geçtiğimiz Mart ayında yayımlanan ilanda Karayolları, KPSS 2018/3 kapsamında farklı kadrolara 180 adet memur alımı yaptı. 640 memur alımını bekleyen adaylar, düşük sayıda memur alımının neden yapıldığı anlamadı. Ancak 640 memur alımının yılın ikinci yarısına bırakıldığına yer verildi.

KGM 640 memur alımı mülakatsız olarak yapılascak. KPSS 2018/4 KGM memur alımı başvuru kılavuzunun seçim sonrası yayımlanması ve Temmuz-Ağustos döneminde alımların yapılması bekleniyor. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak alımda mülakat uygulanmayacak. Merkezi yerleştirme ile atamalar yapılacak.

2016 KPSS puanının yanmamasını isteyen adaylar ilanın bir an önce yayımlanmasını istiyor.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından KGM 640 memur alımı hakkındaki talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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