Kayseri, Boğazlıyan, Yozgat ve Nevşehir CTE Mülakat Sonuçları Açıklandı

Kayseri Adliyesi resmi sayfasından bir duyuru yayımlandı ve CTE mülakat sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Kayseri, Boğazlıyan, Yozgat ve Nevşehir İllerine yapılan memur alımında sözlü mülakatlar geçtiğimiz 25 Aralık günü Kayseri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında yapıldı. Yapılan sözlü mülakat sonucuna göre kazanan adaylar açıklandı. Kazanan adaylar, iş başı yapmaya hak kazandı.

KAYSERİ ADLİYESİNDEN YAYIMLANAN DUYURU

Atanmaya hak kazanan adayların en geç 27/04/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar;

1- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları görevini devamlı yapmasına engel olabilicek vücut veya akıl hastalığı-vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engellerinin bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

2-En son öğrenim durumlarını gösterir öğrenim(diploma, geçici mezuniyet belgesi vs.) belgesi (aslı ile birlikte 1 adet fokopisi veya noter onaylı örneği),

3-Ceza İnfaz Kurumu Katipliğini kazananların sertifika veya kurs bitirme belgesi (aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi veya noter onaylı örneği),

4-Mal bildirim formu,

5-İki adet biometrik fotoğraf,

6-Askerlik durum belgesi(askerlik şubesi veya e-devlet üzerinden alınacaktır.),

7-Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçelerinin,

Komisyon Başkanlığımıza APS posta yolu ile veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

16/04/2018 tarihli sınav sonucuna ilişkin ilanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur.

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