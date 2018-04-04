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Katil Satanist Zinnur Yurtdışına Kaçtı!

17 yaşındaki Şehriban Çoşkunfırat'ı 1999 senesinde satanist ayin yaparken öldüren Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer, Şehriban'ın ailesi tarafından açılan tazminat davasına mahkum olmuştu.

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Katil Satanist Zinnur Yurtdışına Kaçtı!

17 yaşındaki Şehriban Çoşkunfırat'ı 1999 senesinde satanist ayin yaparken öldüren Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer, Şehriban'ın ailesi tarafından açılan tazminat davasına mahkum olmuştu.

04 Nisan 2018 Çarşamba 12:27
Katil Satanist Zinnur Yurtdışına Kaçtı!

Aile tazminatı tahsil etmek için icraya başvuru yaparken, Zinnur Gülşah Dinçer'in tazminatı ödememek için İsviçre'ye kaçtığı ortaya çıktı. 

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ve bir dönemin en çok konuşulan olaylarından birisi olan korkunç cinayet 1999 yılında işlenmiş. Yeni tanıştıkları arkadaşlarıyla buluşan ve burada satanist bir ayin sırasında katledilen Şehriban'ın ailesi Münvver Karabulut cinayetini örnek göstererek 16 yıl hapis cezası yattıktan sonra çıkan katillere tazminat davası açmıştı.

Mahkeme Şehriban'ın babası ve kardeşlerine katiller tarafından toplam 752 bin TL tazminat ödenmesine hükmetmişti. Mahkeme kararını öğrenen Satanist Zinnur'un İsviçreye kaçtığı öğrenildi.  Konuyla ilgili konuşan Şehriban'ın ablası Derya Çoşkunfırat, "Bu davayı Şehriban’ın acısının geçmediğini onlara göstermek için açmıştık. Tazminatın tümünü hayır kurumlarına vereceğiz. Ancak niyetimiz de onları rahat bırakmamak. O kadın İsviçre’ye kaçınca rahat edeceğini düşünüyor. Ancak İsviçre de uzak değil. Hiçbirini vicdanları gibi rahat bırakmayacağım. Bu tedirginliği hep yaşayacaklar" dedi.

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Son Güncelleme: 04.04.2018 13:13
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