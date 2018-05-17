Karayolları Genel Müdürlüğü 640 Personel Alımı Başvuru Tarihleri Netleşiyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Personel Alımı için Tarih Netleşiyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 640 personel alımı için ikinci sürecin bu senenin ikinci yarasında başlayacağını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 640 personel alımına dair basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, Genel Müdürlüğün kış şartlarıyla mücadele kapsamında iş makinesi parkının da güçlendirildiğini, personel ihtiyacı için de gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Bakan Arslan, "Bu sene ikinci yarıda 640 teknik personeli bünyemize katmaklı ilgili süreci başlatacağız. Sene bitmeden bunları, kadromuza katacağız ki önümüzdeki kış sezonuna yani 2018-2019 kış sezonuna yeni parkımıza katacağız iş makinelerine de uygun bir şekilde teknik kadromuzu güçlendirmiş olalım" ifadelerini kullandı.

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