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Kara Kuvvetleri 2018'de Kadın-Erkek Astsubay Alacak-İşte Şartlar ve Tahmini İlan Tarihi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2018 yılı astsubay alımı için geri sayım devam ediyor. Kpsscafe'ye mesaj atan takipçilerimiz, alımların ne zaman olacağını, başvuru şartlarının ne olacağını sordu. Biz de Kpsscafe olarak bu konuları değerlendirdik.

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Kara Kuvvetleri 2018'de Kadın-Erkek Astsubay Alacak-İşte Şartlar ve Tahmini İlan Tarihi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2018 yılı astsubay alımı için geri sayım devam ediyor. Kpsscafe'ye mesaj atan takipçilerimiz, alımların ne zaman olacağını, başvuru şartlarının ne olacağını sordu. Biz de Kpsscafe olarak bu konuları değerlendirdik.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:25
Kara Kuvvetleri 2018'de Kadın-Erkek Astsubay Alacak-İşte Şartlar ve Tahmini İlan Tarihi

Milli Savunma Bakanlığı 2018 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı astsubay alımı için geri sayım devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, her yıl kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alımı yapmakta. Her yıl olduğu gibi KKK, bu yıl da astsubay alımı yapacaktır.

ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2018 yılı astsubay alımları, yıl sonuna doğru yapılacaktır. Geçtiğimiz yıla baktığımızda astsubay alımları için ilan Ağustos ayında yayımlanmış ve başvurular Eylül ayınının ikinci ahftasında sona ermişti. Bu yıl da yine alımların aynı dönemde yapılması bekleniyor. 

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  • Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
  • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
  • Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,
  • Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,
  • Herhangi bir bayan veya erkekle nikâhsız yaşamamak,
  • Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,
  • Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,
  • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
  • En az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte bölümlerinden mezun olmuş olmak, (Alımda bölüm şartı var)
  • 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş,  4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş olmak,
  • Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,

Alım için fiziki yeterlilik ve sözlü mülakatlar yapılacak. AStsubay alım ilanı yayımlandığı anda bildirim alarak haberdar olmak  , diğer askeri personel ve memur alımlarından haberdar olmak için KPSSCAFE'yi aşağıdaki platformlardan takip edin.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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CAN 2 saat önce

Hem yas 25 olacak hem sadece universite olmasida yetmiyor özel bolumlerden olacak hemde kpss puani olacak.O kadar mukemmel sartlar ariyorsunuz ki acaba siz ne kadar mukkemelsiniz ne komik seyler bunlar. 27 yasindaki adam ölsün mü ekmek kazanmasin mi vatan savunmasinmi..

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Kubra 2 saat önce

Lütfen tüm bölümlerden alım olsun vatan ve bayrağım için hazırım

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ben 2 saat önce

Kpss 60 diyorsunuz basvuruyoruz 77den kapatiyorsunuz ozaman niye 60 diyorsunuz yeter be ne yapmaya calisiyorsunuz

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Timuçin 2 saat önce

Astsubay alımlarında lisans mezunları için yaş şartının pomem alımında olduğu gibi 30 yaş veya üzerine çıkarılmasını genç işsizler talep etmektedirler.Sesimizi devlet büyüklerimizin duymasını istiyoruz

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Ayşe 2 saat önce

Jandarma astsubayı ile farkı ne?

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Ahmet Tekmen 2 saat önce

Dövme engel midir? Şartlarda yazmıyor ama

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Fırat 2 saat önce

Lise mezunu yok mu

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Ravza 2 saat önce

Ya Allah rızası için şu bayanlara lise mezunu astsubay alımı şansı taniyin

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