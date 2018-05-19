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Kamu Personeli Adayları Dikkat: 2018 KPSS Başvurusu Sona Eriyor (Lise ve Önlisans KPSS Ne Zaman?)

2018 KPSS başvurusu için son günlere girildi. Kamu personeli olmak isteyen lisans mezunu adayların gireceği KPSS için başvurular 21 Mayıs günü sona eriyor. Peki lise ve önlisans KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS sınav tarihi ne zaman?

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Kamu Personeli Adayları Dikkat: 2018 KPSS Başvurusu Sona Eriyor (Lise ve Önlisans KPSS Ne Zaman?)

2018 KPSS başvurusu için son günlere girildi. Kamu personeli olmak isteyen lisans mezunu adayların gireceği KPSS için başvurular 21 Mayıs günü sona eriyor. Peki lise ve önlisans KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS sınav tarihi ne zaman?

19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:49
Kamu Personeli Adayları Dikkat: 2018 KPSS Başvurusu Sona Eriyor (Lise ve Önlisans KPSS Ne Zaman?)

2018 KPSS başvurusu için son günlere girildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz 10 Mayıs günü yayımlanna kılavuzda 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans düzeyi başvurularının başladığı belirtildi. KPSS başvurularının başlaması ile birlikte yüz binlerce aday, ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş yaparak KPSS başvurusunu yaptı. KPSS başvurusunu yapamayan adaylar için son dakika uyarısı geldi. Yapılan uyarıda başvuruların 21 Mayıs günü sona ereceğine yer verildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

4 yıllık mezunların gireceği KPSS lisans düzeyine başvuru yapmak isteyen adayların ilk olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapması gerekmektedir. Bilgileri güncel olan adaylar ön başvurularını bu adres üzerinden yapacaktır. Bilgileri güncel olmayan adaylar ise kendilerine en yakın okula giderek bilgilerini güncelleyebilir ve ön başvurularını buradan yapması gerekmektedir. Ön başvurusunu yapan adaylar, başvuru ücretini anlaşmalı banklalara yaparak müracaatını tamamlayacaklardır.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? SINAV TARİHLERİ

ANLAŞMALI BANKALAR

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
  • Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

LİSE VE ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖNLİSANS

Önlisans mezunu adayların memur olmak için girecekleri önlisans KPSS'si, 4 Kasım 2018 günü Türkiye genelinde tek oturum şekilnde düzenlenecek. 28 Ağustos ile 12 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınacak sınavın sonuçları ise 29 Kasım 'da açıklanacak.

LİSE

Milyonlarca lise mezunu adayın memur olmak için beklediği Ortaöğretim KPSS, bu yıl 7 Ekim 2018 tarihinde Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak olup, bu sınavın sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ali 22 dakika önce

yıllardan beri sınava giriyoruz atanamıyorum birde para veriyoruz

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