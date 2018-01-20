Kamu Kurumlarına Yapılacak 1255 Memur Alımı İçin Kadro Dağılımı Değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak memur alımında boş kadroların değiştirilmesi yönünde karar verildi.

Yayımlanan karara göre, daha önceden bazı kadrolara memur alımı yapılacağı belirlenmiş, ancak Bakanlar Kurulu ile alım yapılacak kadroların değiştirildiği ve açıklanan yeni kadrolara belirtilen sayıda memur alımı yapılması kararlaştırılmıştır. Öte yandan alım yapılacak bazı kadroların da derecelerinde değişiklik yapıldığına yer verildi.

Açıklanan karara göre farklı kamu kurumlarının değişik pozisyonlarına yapılacak 1255 personel alımı için, belirlenen kadro dağılımı değiştirilmiştir. Buna göre yeni dönemde yapılacak personel alımı, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre gerçekleşecek.

İşte boş kadrolarda yapılan değişiklik ve personel alımı yapılacak kadrolar ile sayıları.

Kpsscafe.com.tr | Ankara