Kamu Kurumları Memur Alım İlanları İçin Neyi Bekliyor?

Geciken memur alım ilanları memur adaylarının büyük tepkisine neden oluyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının son dönemlerdeki sessizliği memur adaylarının büyük tepkisine neden oluyor. Gerek sosyal medya, gerekse forum sayfaları üzerinde birleşen memur adayları kamu kurum ve kuruluşları ile yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor. İlanların bir an önce yayımlanmasını isteyen adaylar, tek ses oldu. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak adayların sesleri yetkililere duyurma adına bu haberimizi kaleme aldık.

Açılımı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olan, ancak son dönemlerde İnsanı İşsiz Bırakma Fakültesi adı ile anılan İİBF, işsiz mezunları ile sürekli gündemde. Mezun olan bu kadar işsiz olmasına rağmen bu konuda hehrangi bir çalışma yapılmaması ise adeta hayret edici düzeyde.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları özellikle bu sene istihdam seferberliği kapsamında binlerce kişilik atama istemektedir. Hükümetin de bu konu hakkında çalışmalarının olduğu öne sürülmektedir. Ancak yayımlanan ilanlar bu konuda çalışma varsa bile henüz yürürlüğe konulmadığını ortaya koyuyor.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından atama beklediğiniz kadroyu yazabilir ve sesinizi duyurabilirsiniz.

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DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

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Kpsscafe.com.tr | Ankara - ÖZEL HABER