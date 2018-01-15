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Kamu Kurumları Memur Alım İlanları İçin Neyi Bekliyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımlarını yayımlamaması adayların tepkisine neden oluyor.

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Kamu Kurumları Memur Alım İlanları İçin Neyi Bekliyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımlarını yayımlamaması adayların tepkisine neden oluyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 20:53
Kamu Kurumları Memur Alım İlanları İçin Neyi Bekliyor?

Geciken memur alım ilanları memur adaylarının büyük tepkisine neden oluyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının son dönemlerdeki sessizliği memur adaylarının büyük tepkisine neden oluyor. Gerek sosyal medya, gerekse forum sayfaları üzerinde birleşen memur adayları kamu kurum ve kuruluşları ile yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor. İlanların bir an önce yayımlanmasını isteyen adaylar, tek ses oldu. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak adayların sesleri yetkililere duyurma adına bu haberimizi kaleme aldık.

Açılımı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olan, ancak son dönemlerde İnsanı İşsiz Bırakma Fakültesi adı ile anılan İİBF, işsiz mezunları ile sürekli gündemde. Mezun olan bu kadar işsiz olmasına rağmen bu konuda hehrangi bir çalışma yapılmaması ise adeta hayret edici düzeyde.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları özellikle bu sene istihdam seferberliği kapsamında binlerce kişilik atama istemektedir. Hükümetin de bu konu hakkında çalışmalarının olduğu öne sürülmektedir. Ancak yayımlanan ilanlar bu konuda çalışma varsa bile henüz yürürlüğe konulmadığını ortaya koyuyor.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından atama beklediğiniz kadroyu yazabilir ve sesinizi duyurabilirsiniz.

İlanlar Yayımlandığı Anda Haberdar Olmak İçin;

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DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞİN

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara - ÖZEL HABER

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