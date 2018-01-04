Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Alımları Yapılacaktır

Uzun süredir Polis Özel Harekat olma hayalleri kuran kadınların merakla beklediği müjdeli haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Bakanımız Soylu'nun açıklamalarına rağmen durumdan haberdar olmayan bazı kadın adaylar, 'Lütfen polis özel harekat alımlarında kadın adaylar da alınsın' taleplerini iletiyor.

Son polis özel harekat alımlarında kadınlara kontenjan ayrılmaması, kadın adayların tepkilerine neden olmuş, söz konusu alımlarla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Arzu Erdem, 'Vatan aşkının cinsiyeti olmaz' diyerek mecliste kadın polis özel harekat adaylarıyla bir araya gelmiş ve basın toplantısı düzenlemişti. Aradan geçen sürede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sık sık kadın adayların taleplerini dinlemişti. Son olarak İçişleri Bakanlığı'nın 2018 bütçesi görüşmeleri sırasında Bakan Süleyman Soylu, kadın adayların içlerini ferahlatacak müjdeli haberi vermişti.

Sonraki Polis Özel Harekat alımlarında kadın kontejanı olacak. Fakat ne kadarlık bir alım yapılacağı, başvuru şartlarında bir değişiklik olup olmayacağıysa hala merak konusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bu yönde taleplerini sosyal medya aracılığı ile ileten Polis Özel Harekat adayları sabırsızlıklarını gizleyemiyor. Bilindiği gibi son Özel Harekat Polisi alımlarına tarihi bir ilgi olmuş , 300 bine yakın kişi PÖH olmak için başvuru yapmıştı. Başvuruların yükselmesinde, KPSS şartının kaldırılması ve mezuniyet şartının en az lise mezunu olarak düzenlenmesi büyük etken olmuştu.

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