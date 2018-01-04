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Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Alımları Yapılacaktır

Uzun süredir Polis Özel Harekat olma hayalleri kuran kadınların merakla beklediği müjdeli haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Bakanımız Soylu'nun açıklamalarına rağmen durumdan haberdar olmayan bazı kadın adaylar, 'Lütfen polis özel harekat alımlarında kadın adaylar da alınsın' taleplerini iletiyor.

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Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Alımları Yapılacaktır

Uzun süredir Polis Özel Harekat olma hayalleri kuran kadınların merakla beklediği müjdeli haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Bakanımız Soylu'nun açıklamalarına rağmen durumdan haberdar olmayan bazı kadın adaylar, 'Lütfen polis özel harekat alımlarında kadın adaylar da alınsın' taleplerini iletiyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:54
Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Alımları Yapılacaktır

Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Alımları Yapılacaktır

Uzun süredir Polis Özel Harekat olma hayalleri kuran kadınların merakla beklediği müjdeli haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Bakanımız Soylu'nun açıklamalarına rağmen durumdan haberdar olmayan bazı kadın adaylar, 'Lütfen polis özel harekat alımlarında kadın adaylar da alınsın' taleplerini iletiyor.

Son polis özel harekat alımlarında kadınlara kontenjan ayrılmaması, kadın adayların tepkilerine neden olmuş, söz konusu alımlarla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Arzu Erdem, 'Vatan aşkının cinsiyeti olmaz' diyerek mecliste kadın polis özel harekat adaylarıyla bir araya gelmiş ve basın toplantısı düzenlemişti. Aradan geçen sürede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sık sık kadın adayların taleplerini dinlemişti. Son olarak  İçişleri Bakanlığı'nın 2018 bütçesi görüşmeleri sırasında Bakan Süleyman Soylu, kadın adayların içlerini ferahlatacak müjdeli haberi vermişti.

Sonraki Polis Özel Harekat alımlarında kadın kontejanı olacak. Fakat ne kadarlık bir alım yapılacağı, başvuru şartlarında bir değişiklik olup olmayacağıysa hala merak konusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bu yönde taleplerini sosyal medya aracılığı ile ileten Polis Özel Harekat adayları sabırsızlıklarını gizleyemiyor. Bilindiği gibi son Özel Harekat Polisi alımlarına tarihi bir ilgi olmuş , 300 bine yakın kişi PÖH olmak için başvuru yapmıştı. Başvuruların yükselmesinde, KPSS şartının kaldırılması ve mezuniyet şartının en az lise mezunu olarak düzenlenmesi büyük etken olmuştu.

PEKİ SİZLER NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Polis Özel Harekat alımlarındaki başvuru şartları ve süreçler hakkında düşüncelerinizi bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.01.2018 14:58
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Azad 7 saat önce

Gecen seneki ile ayni olsun

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Dolunay 7 saat önce

oley be ÇOK ŞÜKÜR
İNŞ YİNE LİSE ALIMI OLUR KPSS ŞARTSIZ

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Pınar 7 saat önce

Lise mezunu alimi olsun.Kpss 50 üzeri alan girebilsin.

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Gizem 7 saat önce

Çok şükür ya çok şükür

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fatih kõk 7 saat önce

Yaş sınırı 35 olsun istiyoruz teşekkür ederim

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Yusuf 7 saat önce

Kadınlar da poh olabilir ve alımların lise dengi okullar dan alınması lazım çünkü bir çok aday ıssız ve bu şekilde hayalini gerçekleştirmek istiyor onlara engel olmayalım lütfen

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Deniz 7 saat önce

PÖH LİSE ALIMI OLSUN
BAYAN ALIMI ÇOK ŞÜKÜR OLACAK
KPSS ŞARTI OLMASIN

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Sezo19 7 saat önce

Herkes kadınların gücünü görecek!!Bizi çok hafife aldınız ...

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