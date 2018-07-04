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Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alınacak! Yaş , Mezuniyet ve KPSS Şartı

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'nın  zabıta memuru alımı için başvuru işlemleri 2 Temmuz'dan bu yana devam ediyor. Zabıta memuru alımı ile ilgili merak edilenler.

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Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alınacak! Yaş , Mezuniyet ve KPSS Şartı

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'nın  zabıta memuru alımı için başvuru işlemleri 2 Temmuz'dan bu yana devam ediyor. Zabıta memuru alımı ile ilgili merak edilenler.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:42
Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alınacak! Yaş , Mezuniyet ve KPSS Şartı

Belediyeden yapılan resmi bilgilendirmede, "Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır" ifadelerine yer verilmiş, söz konusu alımla ilgili kontenjan dağılımı şu şekilde açıklanmıştı : 

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'na Zabıta memuru alımı için başvuruda bulunacak adayların 657 SAyılı DMK'nın 48'inci maddesinin A Fıkrasında belirtilen başvuru genel şartlarına uyması gerekiyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların Türk Vatandaşı olması, Kamu haklarından mahrum olmaması, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması, askerliğini yapmış, askerliğini tecil etmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması, görevini yapmasını engel herhangi bir akıl ya da bedensel hastalığının olmaması gerekiyor.  Baaşvuruda bulunan adaylarda KPSS'ye girmiş olma şartı da aranacak. Belediye'den yapılan bilgilendirmede başvuru özel şartları şu şekilde açıklanmıştı: 

Başvuru Sırasında Talep Edilen Belgeler: 

Başvuru Süreci

Zabıta Memuru alımıyla ilgili paylaşılan ilanda başvuru sürecine dair "Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir. Adayların, 02.07.2018 - 17.07.2018 tarihleri arasında Belediyemizin kurumsal internet sitesinde (www.eyupsultan.bel.tr) yer alan başvuru formunu (Yönetmelik EK-2 Başvuru Formu) eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gerekmektedir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların, internetten doldurulan formun çıktısı ve istenilen diğer belgelerle birlikte Belediyemizin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.07.2018 16:51
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