Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alınacak! Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'nca geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, belediyeye KPSS'den en az 65 puan alan ve ilgili başvuru özel-genel şartlarını yerine getiren adaylar arasından zabıta memuru alınacağı belirtilmişti.

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Zabıta Memuru Alım ilanında, "Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır" ifadelerine yer verilirken, ilgili alıma dair kontenjanlar ve başvuru sürecine ilişkin şunlar söylenmişti :

Zabıta memuru alımı için başvuruda bulunacak kişilerde 657 sayılı DMK'nın 48'inci maddesi A fıkrasında belirtilen başvuru genel şartları, Türk Vatandaşı olunması, kamu haklarından mahrum olunmaması, ürk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması, askerlikle ilgili şartlar, gibi şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru özel şartları aşağıdaki gibi :

Başvuru Sırasında Talep Edilen Belgeler:

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