Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alımı İçin Sevindiren Gelişmeler !

Yeni zabıta memuru alımları için adayların uzun süredir bekleyişi devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan yönetmelik değişikliği ile Mahalli İdarelerin, zabıta ve itfaiye eri alımları için bundan sonra açıktan ilana çıkacağı ve mülakat ile kamu personeli alımı yapacağı belirtildi. Bu düzenleme ile birlikte artık zabıta memuru ve itfaiye eri alımları açıktan mülakat ile yapılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından zabıta olmak isteyen adaylar, mahalli idarelerin ilan yayımlamasını beklemeye başladı. Geçtiğimiz gün yayımlanan yeni ilan ile şimdiye kadar 2 belediye zabıta memuru alımı için ilana çıktı. Diğer belediyelerin sessizliği ise hala sürüyor.

Türkiye genelinde diğer belediyelerin de zabıta memuru almaları için ilana çıkılmasını isteyen adaylar, mesaj yolu ile bizlere ulaştı. Biz de bu serzenişlere haberimizde yer verdik.

İKİ İLAN YAYIMLANDI

Zabıta memuru alımı için şimdiye kadar Oluközü ve Çayıralan Belediye Başkanlıkları ilana çıktı. Bu ilanların yayımlanmasının ardından diğer belediyeler de harekete geçti ve yakın zamanda zabıta memuru alımı için ilana çıkacak. İlan için kesin tarih yok ancak, Mayıs ayı sonunda ya da Haziran başında ilanların yayımlanması bekleniyor.

KPSS ve MEZUNİYET ŞARTI

Zabıta memuru alımı en az lise mezunu adaylar arasından yapılacak. Ancak şimdiye kadar yayımlanan iki ilanda alımlar önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapıldı. Yeni ilanlarda lise mezunları arasından da alım yapılacak.

Yönetmelikte KPSS şartı Mahalli İdarelere bırakıldı. Belediyeler, KPSS şartını kendi belirleyecek. İlk ilanda Oluközü Belediyesi 60, Çayıralan Belediyesi ise 50 KPSS şartı ile zabıta memuru alımı yapıyor. Yeni ilanlarda da sınırın bu seviyelerde olması bekleniyor.

Siz de zabıta memuru alımı için talep ve düşüncelerinizi aşağüıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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