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Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alımı İçin Sevindiren Gelişmeler !

Yeni dönem Zabıta memuru alımı için adayları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. İki Belediye Başkanlığı şimdiye kadar ilan yayımladı. Yayımlanan ilanlarda KPSS puanının düşük seviyede tutulması ve kadın adayların da başvuru yapabilmesi olumlu karşılandı.

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Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alımı İçin Sevindiren Gelişmeler !

Yeni dönem Zabıta memuru alımı için adayları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. İki Belediye Başkanlığı şimdiye kadar ilan yayımladı. Yayımlanan ilanlarda KPSS puanının düşük seviyede tutulması ve kadın adayların da başvuru yapabilmesi olumlu karşılandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:13
Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alımı İçin Sevindiren Gelişmeler !

Yeni zabıta memuru alımları için adayların uzun süredir bekleyişi devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan yönetmelik değişikliği ile Mahalli İdarelerin, zabıta ve itfaiye eri alımları için bundan sonra açıktan ilana çıkacağı ve mülakat ile kamu personeli alımı yapacağı belirtildi. Bu düzenleme ile birlikte artık zabıta memuru ve itfaiye eri alımları açıktan mülakat ile yapılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından zabıta olmak isteyen adaylar, mahalli idarelerin ilan yayımlamasını beklemeye başladı. Geçtiğimiz gün yayımlanan yeni ilan ile şimdiye kadar 2 belediye zabıta memuru alımı için ilana çıktı. Diğer belediyelerin sessizliği ise hala sürüyor. 

Türkiye genelinde diğer belediyelerin de zabıta memuru almaları için ilana çıkılmasını isteyen adaylar, mesaj yolu ile bizlere ulaştı. Biz de bu serzenişlere haberimizde yer verdik.

İKİ İLAN YAYIMLANDI

Zabıta memuru alımı için şimdiye kadar Oluközü ve Çayıralan Belediye Başkanlıkları ilana çıktı. Bu ilanların yayımlanmasının ardından diğer belediyeler de harekete geçti ve yakın zamanda zabıta memuru alımı için ilana çıkacak. İlan için kesin tarih yok ancak, Mayıs ayı sonunda ya da Haziran başında ilanların yayımlanması bekleniyor.

KPSS ve MEZUNİYET ŞARTI

Zabıta memuru alımı en az lise mezunu adaylar arasından yapılacak. Ancak şimdiye kadar yayımlanan iki ilanda alımlar önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapıldı. Yeni ilanlarda lise mezunları arasından da alım yapılacak.

Yönetmelikte KPSS şartı Mahalli İdarelere bırakıldı. Belediyeler, KPSS şartını kendi belirleyecek. İlk ilanda Oluközü Belediyesi 60, Çayıralan Belediyesi ise 50 KPSS şartı ile zabıta memuru alımı yapıyor. Yeni ilanlarda da sınırın bu seviyelerde olması bekleniyor.

Siz de zabıta memuru alımı için talep ve düşüncelerinizi aşağüıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


50 KPSS Şartı ile Zabıta Memuru, Mühendis ve Memur Alımı
50 KPSS Şartı ile Zabıta Memuru, Mühendis ve Memur Alımı
Son Güncelleme: 05.05.2018 13:26
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Oğuzhan 3 saat önce

KPSS kalksın artık zaten mülakat da belli oluyor

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Mustafa 2 saat önce

Kilis belediyeside alım yapmalı en önce alım yapan belediyelerden biri Kilis belediyesi olmalı kilisin ve kilis halkının cok ihtıyacı var buna kilisin sesini kimse duymuyor lise-önlisans mezunu olupta calışmayan cok kişi var kilis belediyesinin bu konuda duyarlı olması gerek inşAllah duyarlar gidişat hiç iyi degil çünkü

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Yelda Öntemel 2 saat önce

Hatay Dörtyoldada alım olsun

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Mustafa göktaş 2 saat önce

Şanlıurfa viranşehir belediyesi zabıta memuru

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mustafa temiz 2 saat önce

Yaş şartı esnetilsin neden 35 yaşına kadar alım yapılmıyor zabıta memuru için anlamıyorum

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Bekir 2 saat önce

Ya hocam asker ve polis alımlarında renk körlüğü nu sağlık yönetmeliğinde kaldırsinlar ya bununda heberini yapin madur oluyoruz

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AYŞEGÜL ŞAHİN 1 saat önce

Çanakkale Merkezde alım olsun lütfen

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Belma 1 saat önce

Lise mezunu ve yaş sınırına çözüm istiyorum

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