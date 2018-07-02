Kadın-Erkek Yeni Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayımlandı! İşte Mezuniyet ve Yaş Şartları

Eyüpsultan Belediyesi'ne zabıta memuru alımı yapılacak. Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'nın En az önlisans mezunu zabıta memuru alımı yapacağı, söz konusu alım için cinsiyet ayrımı yapılmayacağı belirtilirken, başvuruda bulunacak adayların KPSS'ye girmiş olması ve en az 65 puan almış olması şartı bulunduğu, ayrıca adayların başvuru özel şartlarını da dikkatle incelemesi gerektiği vurgulandı.

Yayımlanan zabıta memuru alımında alıma ilişkin, "Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır." denilirken, başvuru genel ve özel şartları aşağıdaki gibi oldu:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Başvurular 17 Temmuz 2018 tarihine kadar Belediye Başkanlığı'nın resmi sitesinden alınan form ve talep edilen belgelerle Belediye Başkanlığı'nın insan kaynakları ve eğitim müdürlüğüne şahsen yapılacak.

DAHA FAZLA ALIMI YAKINDAN TAKİP ETMEK İSTİYORUM DİYORSAN TIKLA VE KATIL.

KPSSCAFE - ANKARA