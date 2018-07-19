Kadın-Erkek Yeni Astsubay Alınacak-İşte Tahmini İlan Tarihi ve Şartlar

2018 yılında Hava Kuvvetlerine astsubay alımı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kuvvet Komutanlıklarına 2018 yılında subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli er alımları ile sivil memur alımları devam ediyor. 2018 yılının ilk günlerinden bu yana devam eden alımlar, yıl sonuna kadar devam edecek. Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er alımı yapılırken yakın dönemde astsubay alımı da yapılacağı öğrenildi.

En az ön lisans mezunu adaylar arasından yapılacak astsubay alımı için 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacak.

Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” en az 60 alan adaylar arasından yapılacak alım için Hava Kuvvetleri yakın zamanda ilana çıkacak.

İLAN NE ZAMAN GELECEK?

Personel Temin Başkanlığından edindiğimiz bilgilere göre yıl sonuna doğru Hava Kuvvetleri Komutanlığına astsubay alımı yapılacağı bildirildi. Kadın-erkek adaylar arasından yapılacak astsubay alımı için net ilan tarihi henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz yıl Kasım ayında alım yapılmıştı. Bu yıl da alım Ekim-Kasım tarihlerinde olacak..

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