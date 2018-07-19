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Kadın-Erkek Yeni Astsubay Alınacak-İşte Tahmini İlan Tarihi ve Şartlar

Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2018 yılında astsubay alımı yapılacak. Alım için geri sayımda son aylara girilirken kadın ve erkek adaylar alım için detayları araştırmaya başladı.

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Kadın-Erkek Yeni Astsubay Alınacak-İşte Tahmini İlan Tarihi ve Şartlar

Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2018 yılında astsubay alımı yapılacak. Alım için geri sayımda son aylara girilirken kadın ve erkek adaylar alım için detayları araştırmaya başladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
Kadın-Erkek Yeni Astsubay Alınacak-İşte Tahmini İlan Tarihi ve Şartlar

2018 yılında Hava Kuvvetlerine astsubay alımı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kuvvet Komutanlıklarına 2018 yılında subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli er alımları ile sivil memur alımları devam ediyor. 2018 yılının ilk günlerinden bu yana devam eden alımlar, yıl sonuna kadar devam edecek. Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er alımı yapılırken yakın dönemde astsubay alımı da yapılacağı öğrenildi.

En az ön lisans mezunu adaylar arasından yapılacak astsubay alımı için 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacak.

Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” en az 60 alan adaylar arasından yapılacak alım için Hava Kuvvetleri yakın zamanda ilana çıkacak.

İLAN NE ZAMAN GELECEK?

Personel Temin Başkanlığından edindiğimiz bilgilere göre yıl sonuna doğru Hava Kuvvetleri Komutanlığına astsubay alımı yapılacağı bildirildi. Kadın-erkek adaylar arasından yapılacak astsubay alımı için net ilan tarihi henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz yıl Kasım ayında alım yapılmıştı. Bu yıl da alım Ekim-Kasım tarihlerinde olacak..

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.07.2018 17:45
Anahtar Kelimeler:
Astsubay AlımıKPSSHava Kuvvetleri Astsubay Alımı
Yorumlar
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Hakan 3 saat önce

27 yaş nedir arkadaş şu yaşı neden esnek tutmuyorlar yazık günah bir sürü üniversite mezunu var.

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Mustafa İstek 3 saat önce

Şimdi bu KPSS 2016 nın mi yoksa yeni gireceğimiz KPSS puanı mı?

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MADU 3 saat önce

Bir kere dendim yedeklerde kaldım heves kalmadı neyecegimi sanmam

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Damlanur 3 saat önce

Bir kerede denedim olmadı,hevesim kaçtı zaten dahada olmaz heralde

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Işık 3 saat önce

Geçen sene girdim söZlüde gerdiriyorlar girecek olanlar sağlam çalışın

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Gaye 3 saat önce

Yaz şartı esnetilmeli

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Mehtap 3 saat önce

Umarım bu sene gireceğimiz KPSS dir

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Enes 2 saat önce

Ben lise mezunuyum KPSS den geçen yıl 62 aldım baş vura bilirmiyim

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