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Kadın-Erkek KPSS Şartsız Polis Özel Harekat Alımı için Başvuru Tarihi Netleşiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Diyarbakır'daki Bölge Güvenlik Toplantısı'nda da Polis Özel Harekat alımlarına ilişkin konuşması, Eylül ayında gerçekleştirilecek POMEM alımlarında branşın özel harekat olması ihtimalini bir kez daha arttırdı.

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Kadın-Erkek KPSS Şartsız Polis Özel Harekat Alımı için Başvuru Tarihi Netleşiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Diyarbakır'daki Bölge Güvenlik Toplantısı'nda da Polis Özel Harekat alımlarına ilişkin konuşması, Eylül ayında gerçekleştirilecek POMEM alımlarında branşın özel harekat olması ihtimalini bir kez daha arttırdı.

22 Nisan 2018 Pazar 09:41
Kadın-Erkek KPSS Şartsız Polis Özel Harekat Alımı için Başvuru Tarihi Netleşiyor

Son POMEM alımlarından sonra Polis Akademisi Başkanlığı, Eylül ayı içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Eylül ayı için kendilerine talimat verdiğini, Eylül ayı içerisinde yeni alım için ilana çıkılacağını söylemişti. Uzun süredir KPSS Şartsız PÖH alımı müjdesi bekleyen adayları sevindiren bu açıklamanın hemen ardından İçişleri Bakanı Soylu, Polis özel harekat atamalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuş, sayının arttırılacağını söylemişti. Dün Diyarbakır'da konuşan Süleyman Soylu, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat sayısının arttırılacağını Güvenlik Korucuları arasından astsubay ve subay alımları yapılacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Personel noktasında jandarma ve polis özel harekat alımlarına hız verdiğimiz gibi korucuların üzerinde de yaptığımız iyileştirmeler yeni alımlarda etkili oldu. Koruculardan astsubay ve subay yapacağız dedik. Herkes dedi 'Bu nasıl olacak?' Bin 40'ını yaptık şimdi bin 300'e yakın daha bir alım gerçekleştiriyoruz. Bu rakamı 5 bine kadar da çıkarma hedefimiz söz konusu. Bunun birçok faydası ve özellikle güvenlik sistemimize de bir çok katkısı var. Korucularımızın yaş ortalaması 42'ydi 18 bin 480 korucuyu çok iyi şartlarda emekli edip 21 bin 716 korucu alarak ortalama yaşı 32'e düşürdük." dedi.

Bir diğer merak edilen konu kadın adaylara kontenjan ayrılıp ayrılmayacağı. Son Polis Özel Harekat Alımlarında kadın kontenjanı ayrılmaması bazı adayların tepkilerine neden olmuş, kadın adaylar meclise giderek kendilerine de yer ayrılması konusunda taleplerini ilgili makamlara iletmişti. Yeni alımlarla ilgili geçtiğimiz aylarda mecliste konuşan İçişleri Bakanı, bir sonraki polis özel harekat alımlarında kadın adaylara kontenjan ayrılacağını söylemişti.

KPSSCAFER - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.04.2018 09:51
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