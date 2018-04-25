Kadın-Erkek 15 Bin 500 Kamu Personeli Alımı Olacak-İşte Tahmini İlan Tarihi

On binlerce memur adayını sevindiren açıklama önceki akşam gelmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, Bakanlığa 2018 yılı personel alımlarına değindi.

Bakan Gül , TBMM'de yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 15 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Gül'ün bu açıklamasının ardından memur adayları, alımların ne zaman yapılacağını, hangi kadrolara memur alımı yapılacağını, her bir kadro için istenen başvuru şartını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Adalet Bakanlığı ile CTE'nin yeni memur alımlarını değerlendirdik. Sırayla kaleme alacağınız haberlerimizde bu başlıkları memur adayları ile değerlendireceğiz. Bu haberimizde alımların tahmini olarak ne zaman olacağını yazdık.

BAKAN'IN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene mezun olan öğrenci arkadaşlarımız için bu sınavı da açacağız ve inşallah yakın zamanda, bu sene sonuna kadar göreve başlamak üzere -yani bu sene sonuna kadar işbaşı yapmak üzere- toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacağız. Hükümetimiz olarak yine gençlerimizden bu anlamda istifade edeceğiz, yakın zamanda bu konuyla ilgili de ilana çıkacağız. Bakanlığımız bünyesine 15 bin 500 personel alımı gerçekleşecektir."

ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

Bakan alınacak 15 bin 500 personelin yıl sonuna kadar göreve başlayacağını söyledi. Zabıt katibi, İKM, Mübaşir ve destek personeli pozisyonlarında yapılan mülakatlar yaklaşık 3-4 ay sürmektedir. Mülakat süreci de hesaba katıldığında alımların zabıt katibi ve mübaşir alımları için ilanların Temmuz gibi yayımlanması bekleniyor. İKM ve destek personeli alımları için de ilanlar yine aynı anda yayımlanmalıdır. Mülakat süreçleri de hesaba alındığında bu aylarda yayımlanacak ilanların süreçleri yıl sonunda bitecek ve adaylar yıl sonu işbaşı yapacak.

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