Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kadın-Erkek 15 Bin 500 Kamu Personeli Alımı Olacak-İşte Tahmini İlan Tarihi

Adalet Bakanlığı ile CTE'ye yeni kamu personeli alımı için önceki akşam önemli bir açıklama geldi. Adalet Bakanı yaptığı açıklamada 15500 kamu personel alımı yapılacağını belirtti. Peki ilan ne zaman yayımlanacak?

banner396

Kadın-Erkek 15 Bin 500 Kamu Personeli Alımı Olacak-İşte Tahmini İlan Tarihi

Adalet Bakanlığı ile CTE'ye yeni kamu personeli alımı için önceki akşam önemli bir açıklama geldi. Adalet Bakanı yaptığı açıklamada 15500 kamu personel alımı yapılacağını belirtti. Peki ilan ne zaman yayımlanacak?

25 Nisan 2018 Çarşamba 20:52
Kadın-Erkek 15 Bin 500 Kamu Personeli Alımı Olacak-İşte Tahmini İlan Tarihi

On binlerce memur adayını sevindiren açıklama önceki akşam gelmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, Bakanlığa 2018 yılı personel alımlarına değindi. 

Bakan Gül , TBMM'de yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 15 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu.  Bakan Gül'ün bu açıklamasının ardından memur adayları, alımların ne zaman yapılacağını, hangi kadrolara memur alımı yapılacağını, her bir kadro için istenen başvuru şartını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Adalet Bakanlığı ile CTE'nin yeni memur alımlarını değerlendirdik. Sırayla kaleme alacağınız haberlerimizde bu başlıkları memur adayları ile değerlendireceğiz. Bu haberimizde alımların tahmini olarak ne zaman olacağını yazdık.

BAKAN'IN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada şu  ifadeleri kullandı:

"Bu sene mezun olan öğrenci arkadaşlarımız için bu sınavı da açacağız ve inşallah yakın zamanda, bu sene sonuna kadar göreve başlamak üzere -yani bu sene sonuna kadar işbaşı yapmak üzere- toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacağız. Hükümetimiz olarak yine gençlerimizden bu anlamda istifade edeceğiz, yakın zamanda bu konuyla ilgili de ilana çıkacağız. Bakanlığımız bünyesine 15 bin 500 personel alımı gerçekleşecektir."

ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

Bakan alınacak 15 bin 500 personelin yıl sonuna kadar göreve başlayacağını söyledi. Zabıt katibi, İKM, Mübaşir ve destek personeli pozisyonlarında yapılan mülakatlar yaklaşık 3-4 ay sürmektedir. Mülakat süreci de hesaba katıldığında alımların zabıt katibi ve mübaşir alımları için ilanların Temmuz gibi yayımlanması bekleniyor. İKM ve destek personeli alımları için de ilanlar yine aynı anda yayımlanmalıdır. Mülakat süreçleri de hesaba alındığında bu aylarda yayımlanacak ilanların süreçleri yıl sonunda bitecek ve adaylar yıl sonu işbaşı yapacak.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKPSSKpss Memur AlımıDpb IlanAdalet Bakanlığı Personel AlımıCte Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Serkan 5 dakika önce

İstifa etmiş uzman erbaşların mağduriyeti ne olacak ne oldu milliyetçi hareket partisi artık uzman erbaslari savunmuyor galiba ? Bizler MAGDURUZ mağdur 7 yıl sarti biz mesleğe girdiğimizde yoktu neden bizi etkiliyor . Örnek veriyorum benden sonra uzman erbasliga giren ve benden bir sene önce ayrılan arkadaşım memur biz ise geçen sene bıraktık diye 7 yıl muhabbetine takiliyoruz.bizeslege girdiğimizde böyle bir şey yoktu.kanun çıkıyor kanun öncesi insanları etkiliyor MAGDURUZ birisi sesimizi duysun .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Seçim Vaatlerinde Memur Alımı ve KPSS ile İlgili Neler Olmalı?
Seçim Vaatlerinde Memur Alımı ve KPSS ile İlgili Neler Olmalı?
AKÜ Personel Alımı Sonuçlarını Açıkladı: 63 KPSS ile Atama Yapıldı
AKÜ Personel Alımı Sonuçlarını Açıkladı: 63 KPSS ile Atama Yapıldı
2018 KPSS Lise Başvuru, Sınav -Memur Alımı Tarihleri ile Sınav Konuları
2018 KPSS Lise Başvuru, Sınav -Memur Alımı Tarihleri ile Sınav Konuları

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim