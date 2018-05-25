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Kadın-Erkek 10 Bin Polis Alımı Başvuru Şartları (23. Dönem POMEM KPSS ve Yaş Şartı)

23. dönem POMEM kapsamında Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans ve önlisans mezunları arasından 10 bin polis alımı yapılacak. KPSS'den sonra yapılacak alımlar için geri sayım başladı. Peki başvuru şartları ne olacak? KPSS ve yaş şartı nedir?

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Kadın-Erkek 10 Bin Polis Alımı Başvuru Şartları (23. Dönem POMEM KPSS ve Yaş Şartı)

23. dönem POMEM kapsamında Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans ve önlisans mezunları arasından 10 bin polis alımı yapılacak. KPSS'den sonra yapılacak alımlar için geri sayım başladı. Peki başvuru şartları ne olacak? KPSS ve yaş şartı nedir?

25 Mayıs 2018 Cuma 15:56
Kadın-Erkek 10 Bin Polis Alımı Başvuru Şartları (23. Dönem POMEM KPSS ve Yaş Şartı)

Polis olmak isteyen adayların büyük bir heyecan ve merakla beklediği yeni dönem POMEM duyurusu bugün geldi.

23. dönem POMEM kapsamında 10 bin polis alımı yapılacağını daha önceki haberlerimizde yazmıştık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bu alım için tarih vermişti. Bu açıklamaların ardından beklenen açıklama Polis akademisi Başkanlığından geldi. Akademi resmi sayfasında bugün yayımlanan duyuruda 23. dönem POMEM kapsamında kaç polis alımı yapılacağı ve alımların ne zaman yapılacağı adaylara duyuruldu.

Akademi'den yapılan duyuru şu şekilde;

"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar  22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir."

BAŞVURU ŞARTLAR

Akademi Başkanlığından yapılan duyuruda alımların KPSS'den sonra yapılacağına yer verildi. KPSS 22 Temmuz ve devam eden günlerde yapılacak. Ancak sonuçları 31 Ağustos'ta yayımlanacak. Başvuruların 31 Ağustos'tan önce alınması durumunda ise 2016 ve 2017 KPSS puanları esas alınacak.

22. dönem POMEM'de adaylardan şu şartlar istenmişti:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
  • KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,         
  • (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
  • Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin  (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için                   2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
  • Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.    
  • “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.”
  • “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
  • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi yazısı ile durumunu belirtecektir.)
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, 
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
  • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
  • Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Lisans ve önlisans mezunu adayların polis alımındaki ilk talepleri, KPSS puanının düşürülmesi oluyor. Sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan adaylar Lisans için 50, önlisans için şartın 60 olmasını istiyor. Öte yandan yaş haddine takılan binlerce kişi de yaşın esnetilmesini istiyor. Siz de aşağıdaki yorum kısmından değişmesini istediğiniz başvuru şartlarını yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Başgan 2 saat önce

2018 kpss alınacak kesin bilgi

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Önlisanslı 1 saat önce @Başgan

Peki önlisanstan mezun olupta henuz KPSS ye girmemiş olanlar için durum ne olacak okadar önemsiz bir konumu bu . Ayrım yapmak hiç yakışmıyor lisanslar kpss tazelesin lisanstan kpss girmeyenler kpss girsin ama önlisanslar ne yapsın girenler yeterli puanı alıysa girsin girmeyenlerde umrumuzda değil artık bir sonraki alımamı diye düşündüler aceba

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Mehmet 2 saat önce

Şu kpss önlisans puanı 60 olsun artık kendi ülkemizde multeciyiz beee

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emre 2 saat önce

Kesinlike 2018 KPSS LİSANSTAN DA BAŞVURU YAPILABİLMELİ NEDEN 2016 2017 ?

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Burhan 2 saat önce

Bu alım da olsun ama lise mezunu olarak hâlâ poh alımını bekliyoruz neden duymuyorsunuz niye paylaşım sadece üniversite mezunu alıyorsunuz bizde okuyoruz ama bitmiyor ki başvuralım polis olmayı çok istiyorum benim hibi belki birsürü insan vardır bu durumu on plana almanızı tavsiye ederim alım biranönce olsun lütfen

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Muhammet 2 saat önce

Haber başlığında 2018 kpss den sonra alımlar yapılacak yazıyo. Ama içerikte 2016 ve 2017 sınavlarından alınan kpss puanlarını gösteriyo. Anlayan varsa açıklama bekliyorum

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gazi kızı 2 saat önce

Buda şu mu demek oluyor lise mezunu pöh alımı bekleyen adaylar boşuna beklemesin alım olmayacak. Bu konuda da bizi aydinlatsaniz keşke.

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Çağrı 1 saat önce

Kpss önlisan puanı 60 olsun

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Ugur 1 saat önce

Göz tembelliği kaldırılsın sağ gözümde sıkıntı yok sol da var neden olmuyor sesimiz duyulsun

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