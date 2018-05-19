Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Jandarma Yeni Uzman Erbaş Alımı Seçimden Önce Mi Olacak? İşte Yaş ve Askerlik Şartı

Jandarma yeni dönem uzman erbaş alımı için geri sayım devam ederken adaylar uzman erbaş alımlarının ne zaman yapılacağını, başvuru şartlarının ne olduğunu ve yaş şartının kaç olduğunu araştırmaya başladı.

banner396

Jandarma Yeni Uzman Erbaş Alımı Seçimden Önce Mi Olacak? İşte Yaş ve Askerlik Şartı

Jandarma yeni dönem uzman erbaş alımı için geri sayım devam ederken adaylar uzman erbaş alımlarının ne zaman yapılacağını, başvuru şartlarının ne olduğunu ve yaş şartının kaç olduğunu araştırmaya başladı.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 12:19
Jandarma Yeni Uzman Erbaş Alımı Seçimden Önce Mi Olacak? İşte Yaş ve Askerlik Şartı

Jandarma Genel Komutanlığı 2018 yılı uzman erbaş alımı için geri sayım devam ediyor.

Uzman erbaş adayları bize attıkları son mesajlarında alımların ne zaman olacağını, askerlik ve yaş şartının ne olacağı sorusunu sordu. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak adayların bu sorularını cevaplamak ve alımların bir an önce olması için konuyu gündemde tutmak için haberimizi yazdık. 

Geçtiğimiz ay İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına yeni dönem uzman erbaş alımlarının yapılacağını söyledi. Bakan Soylu'nun uzman erbaş alımı ve polis alımları hakkındaki açıklaması şu şekildeydi:

"Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz.Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman vatandaş, 'polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda' diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu."

YAŞ VE ASKERLİK ŞARTI NEDİR?

OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile uzman erbaş alımında yaş haddi esnetilmiş ve askerlik şartı kaldırılmıştı. Bu düzenlemelerin ardından uzman erbaş alımında yaş haddi 27 yapılmış ve alımlar askerlik şartsız gerçekleşmişti. KHK, geçtiğimiz aylarda TBMM'de oylandı ve kanunlaştı. Bu düzenleme ile artık uzman erbaş alımları bu şekilde yapılacak.

ALIMLAR SEÇİMDEN ÖNCE Mİ OLACAK?

Jandarma uzman erbaş alımı tarihi hakkında kesin bir bilgi yok. Bakan'dan ya da herhangi bir yetkiliden bu konuda açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl Temmız ayında yapılan alımların bu yıl da Temmuz gibi yapılması bekleniyordu. Ancak erken seçim kararı ile çoğu memur alımları da erkene alındı. Bu nedenle uzman erbaş alımlarının da erkene alınması bekleniyor. Siz de bu haberi sosyal medyada paylaşarak ve aşağıda buluna nyorum kısmından yorum yaparak alımların erkene alınması için sesinizi duyurabilirsiniz.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Jandarma'dan Yeni Komando Uzman Erbaş Temini Duyurusu: Atamalar Yapıldı
Jandarma'dan Yeni Komando Uzman Erbaş Temini Duyurusu: Atamalar Yapıldı
Jandarma'ya 25 Bin Asayiş Personeli Alımı Ne Zaman? (Uzman Erbaş Alımı 2018)
Jandarma'ya 25 Bin Asayiş Personeli Alımı Ne Zaman? (Uzman Erbaş Alımı 2018)
Anahtar Kelimeler:
Uzman Erbaş AlımıJandarma Uzman Erbaş AlımıAsayiş Uzman Erbaş Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Onder 2 saat önce

Erken yapilsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat 2 saat önce

Devletimize güveniyoruz bir an önce başvuru tarihi yapılsın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Filiz 2 saat önce

Millet resmen can çekişti duyuru var mı alım olacak mı diye? Umarım en kısa zamanda alımlar başlar. Kardeşimden çok biz stres olduk.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Serkan 2 saat önce

Geçen sene başvuruda bulunmustum olmadı yaş sınırı dan dolayı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Onur 2 saat önce

Lütfen erkene alınsın askerlik şartsız

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Buğra 2 saat önce

Yaşsınırı 29 olsa herkes faydalanmış olsa daha güzel olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat atmaca 2 saat önce

Lütfen jandarma adayişi secimden önce alın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa 2 saat önce

O kadar kişi bekliyor alım yapılsın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
PMYO Lise Mezunu Polis Alımı Kadın-Erkek Sayı Dağılımı ve Başvuru Şartları
PMYO Lise Mezunu Polis Alımı Kadın-Erkek Sayı Dağılımı ve Başvuru Şartları
KYK Memur Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? KPSS Puanı Kaça Kadar Düşer?
KYK Memur Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? KPSS Puanı Kaça Kadar Düşer?
Kamu Personeli Adayları Dikkat: 2018 KPSS Başvurusu Sona Eriyor (Lise ve Önlisans KPSS Ne Zaman?)
Kamu Personeli Adayları Dikkat: 2018 KPSS Başvurusu Sona Eriyor (Lise ve Önlisans KPSS Ne Zaman?)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim