Jandarma Yeni Uzman Erbaş Alımı Seçimden Önce Mi Olacak? İşte Yaş ve Askerlik Şartı

Jandarma Genel Komutanlığı 2018 yılı uzman erbaş alımı için geri sayım devam ediyor.

Uzman erbaş adayları bize attıkları son mesajlarında alımların ne zaman olacağını, askerlik ve yaş şartının ne olacağı sorusunu sordu. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak adayların bu sorularını cevaplamak ve alımların bir an önce olması için konuyu gündemde tutmak için haberimizi yazdık.

Geçtiğimiz ay İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına yeni dönem uzman erbaş alımlarının yapılacağını söyledi. Bakan Soylu'nun uzman erbaş alımı ve polis alımları hakkındaki açıklaması şu şekildeydi:

"Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz.Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman vatandaş, 'polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda' diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu."

YAŞ VE ASKERLİK ŞARTI NEDİR?

OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile uzman erbaş alımında yaş haddi esnetilmiş ve askerlik şartı kaldırılmıştı. Bu düzenlemelerin ardından uzman erbaş alımında yaş haddi 27 yapılmış ve alımlar askerlik şartsız gerçekleşmişti. KHK, geçtiğimiz aylarda TBMM'de oylandı ve kanunlaştı. Bu düzenleme ile artık uzman erbaş alımları bu şekilde yapılacak.

ALIMLAR SEÇİMDEN ÖNCE Mİ OLACAK?

Jandarma uzman erbaş alımı tarihi hakkında kesin bir bilgi yok. Bakan'dan ya da herhangi bir yetkiliden bu konuda açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl Temmız ayında yapılan alımların bu yıl da Temmuz gibi yapılması bekleniyordu. Ancak erken seçim kararı ile çoğu memur alımları da erkene alındı. Bu nedenle uzman erbaş alımlarının da erkene alınması bekleniyor. Siz de bu haberi sosyal medyada paylaşarak ve aşağıda buluna nyorum kısmından yorum yaparak alımların erkene alınması için sesinizi duyurabilirsiniz.

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