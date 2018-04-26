Jandarma'ya 25 Bin Asayiş Personeli Alımı Ne Zaman? (Uzman Erbaş Alımı 2018)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Jandarma'ya 25 bin asayiş uzman erbaş alımı yapılacağını söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığı 2018 yılı uzman erbaş alımı yüz binlerce aday tarafından bekleniyordu. Adaylar tam da ümitsizliğe kapılmışken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan beklenen müjdeli haber geldi. Bakan Soylu katıldığı bir programda yaptığı konuşmasında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 25 bin uzman erbaş alımı yapılacağını, alımların asayiş sınıfına olacağını söyledi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada polis ve bekçi alımlarına da değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onlar bugüne kadar sabrettiler ama şimdi zamanıdır. Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz.Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik."

ALIMLAR NE ZAMAN?

Jandarma kaynaklarından edindiğimiz ancak net olmayan bilgilerde alımlar için Mayıs-Haziran döneminin hedeflendiği ve bu aylarda alım için ilan yayımalancağı belirtildi. Ancak bu henüz kesinleşmedi. Geçtiğimiz yıl alımlar Temmuz'da netleşmişti. Ancak güvenlik açığının ciddi olması nedeniyle bu yıl ilanın daha erken yayımlanacağı belirtiliyor. Nitekin Süleyman Soylu da İl İl gezerek Valiler ve Jandarma ile Emniyet'ten personel eksikleri hakkında bilgi alıyor. Bilgi alma işleminin tammalanmasının ardından ilana çıkılması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise mezunu olmak,

27 yaşını geçmemiş olmak,

En az 164 cm boyunda olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Adli sicil kaydı olmaması,

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuĢma özrü bulunmamak.

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