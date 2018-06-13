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Jandarma Uzman Erbaş, Astsubay ve Subay Olabiliyorlar ! İşte 5 Bin Korucu Alımı Tarihi

5 bin korucu alımı için geri sayım devam ediyor. Yapılan son düzenleme ile korucular hem uzman erbaş, hem astsubay hem de subay olabiliyor. Peki yeni alım ne zaman yapılacak?

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Jandarma Uzman Erbaş, Astsubay ve Subay Olabiliyorlar ! İşte 5 Bin Korucu Alımı Tarihi

5 bin korucu alımı için geri sayım devam ediyor. Yapılan son düzenleme ile korucular hem uzman erbaş, hem astsubay hem de subay olabiliyor. Peki yeni alım ne zaman yapılacak?

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:16
Jandarma Uzman Erbaş, Astsubay ve Subay Olabiliyorlar ! İşte 5 Bin Korucu Alımı Tarihi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 5 bin korucu alımı yapılacağını yineledi.

Önceki gün düzenlenen bir programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir adayın sorması üzerine 5 bin güvenlik korucusu alımı yapılacağını yineledi. Ancak bakan Soylu, alım tarihi hakkında bir açıklama yapmadı.

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,, Bakanlık bünyesine 5 bin yeni güvenlik korucusu alımı yapılacağını, geçtiğimiz gün katıldığı Anadolu Ajansı Editör masasında da söylemişti. Bu açıklamasını yineleyen Bakan Soylu, alımların seçim sonrasında yapılacağının sinyalini verdi.

Geçtiğimiz yıl alımlar Temmuz ve sonrasındaki aylarda yapılmıştı. Yine bu yıl da alımların bu tarihlerde yapılması bekleniyor.

UZMAN ERBAŞ, ASTSUBAY VE SUBAY OLMA ŞANSI

Bakan Soylu, korucuların yükselmesi ile ilgili "Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Korucularımızdan uzman çavuş alıyoruz. Özellikle eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler" dedi.

NASIL UZMAN ERBAŞ SUBAY VE ASTSUBAY OLACAKLAR?

Uzman erbaş olabilmek için korucuların liseyi, astsubay olabilmek için en az önlisans düzeyinden bir eğitimi, subay olabilmek için de lisans düzeyinden mezun olmaları gerekmektedir. 

KORUCU OLMA ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
  • 40 yaşından büyük olmamak,  
  • En az okur-yazar olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Sicil kaydı olmaması.
  • Halihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
  • Siyasi parti üyesi olmamak,

Siz de alım hakkındaki talep ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Emrah 2 saat önce

Güvenlik koruculardan uzman erbaş alımı için yaşın 33 e kadar çıkarılmasını istiyoruz

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