Jandarma Uzman Erbaş Alımı Müjdesi Geldi: 25 Bin Personel Alınacak

İçileir bakanı süleyman Soylu, yaptığı son açıklamasında yeni dönem uzman erbaş alımları hakkında kısa bilgi verdi.

Tekirdağ'da bir otelde düzenlenen programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni dönem Jandarma uzman erbaş alımları hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada 10 bin polis alımı için tarih verirken asayiş sınıfına 25 bin jandarma uzman erbaş alımı olacağını duyurdu.

Bakan Soylu'nun jandarma uzman erbaş ile polis alımı hakkındaki açıklaması şu şekilde;

Onlar bugüne kadar sabrettiler ama şimdi zamanıdır. Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz.Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman vatandaş, 'polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda' diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu."

ADAYLARIN TALEPLERİ

Siz de aşağıda buluna nyorum kısmından alımlar hakkındaki düşünce ve taleplerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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