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Jandarma Uzman Erbaş Alımı Müjdesi Geldi: 25 Bin Personel Alınacak

Jandarma uzman erbaş alım ilanı bekleyen adayları sevindiren açıklama az önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada kaç uzman erbaş alınacağını, alımların hangi sınıfa olacağını söyledi.

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Jandarma Uzman Erbaş Alımı Müjdesi Geldi: 25 Bin Personel Alınacak

Jandarma uzman erbaş alım ilanı bekleyen adayları sevindiren açıklama az önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada kaç uzman erbaş alınacağını, alımların hangi sınıfa olacağını söyledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:57
Jandarma Uzman Erbaş Alımı Müjdesi Geldi: 25 Bin Personel Alınacak

İçileir bakanı süleyman Soylu, yaptığı son açıklamasında yeni dönem uzman erbaş alımları hakkında kısa bilgi verdi.

Tekirdağ'da bir otelde düzenlenen programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni dönem Jandarma uzman erbaş alımları hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada 10 bin polis alımı için tarih verirken asayiş sınıfına 25 bin jandarma uzman erbaş alımı olacağını duyurdu.

Bakan Soylu'nun jandarma uzman erbaş ile polis alımı hakkındaki açıklaması şu şekilde;

Onlar bugüne kadar sabrettiler ama şimdi zamanıdır. Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz.Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman vatandaş, 'polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda' diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu."

ADAYLARIN TALEPLERİ

Siz de aşağıda buluna nyorum kısmından alımlar hakkındaki düşünce ve taleplerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.04.2018 16:53
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Çakır Aslan 3 saat önce

Basvurular gecti mi yoksa yeni mi acilacak bilgisi olan var mi ?

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Said 3 saat önce

Kpss ve yaş sartı kaldırılsın veya esnetilsin artık

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ÇİÇEK 3 saat önce

Yaş sınırının esnetilmesini talep ediyoruz

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ali yilmaz 3 saat önce

Uzman erbas icin tam tarih ne zaman

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Enes 3 saat önce

Akıyor bugün maşAllah

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Bülent 3 saat önce

Kpss şartı olmasın ve yaş şartı 28 olsun.

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Kadir 3 saat önce

Basvuru tarihi belirtilmemiş. Alimlar ne zaman başliyor acaba

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Sertan TEPE 3 saat önce

Beklenen cevap geldi şükür Allaha
Birde alımların olacağı tarih belli olsada başvuru yapıp gitsem Allahın izniyle hayırlısıyla inş.
Teşekkürler

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