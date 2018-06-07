Jandarma Sivil Memur ve 25 Bin Uzman Erbaş Alımı İçin Tahmin İlan Tarihi

Jandarma Genel Komutanlığı 2018 yılı personel alımı ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün yaptığı açıkalmada, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine her yıl 25-30 bin personel alımı yapcaklarını ve 2023 yılına kadar Jandarma'nın profesyonelleştirileceğini syledi. Bakan Soylu'nn bu açıklamasının ardından on binlerce aday, Jandarma'ya yeni dönem personel alımlarının ne zaman olacağını, alımların hangi kadrolara olacağını araştırmaya başladı.

2018'DE KAÇ ALIM OLDU?

Jandarma Genel Komutanlığı, 2018 yılının başından bu yana Subay, Astsubay ve sivil personel kadrolarına personel alımları yaptı. Bu kadrolara 4 bin civarı personel alımı yapılırken mülakatlar devam ediyor.

YENİ ALIMLAR HANGİ KADROLARA OLACAK?

2018 yılı için astsubay ve subay alımları gerçekleşti. Yeni dönem alımlarında sivil memur ve uzman erbaş alımı yapılacak. Bakan Soylu, daha önce yaptığı açıklamada, asayiş kadrosunda istihdam etmek üzere 25 bin uzman erbaş alımı yapılacağını söyledi. Bu açıklamaya göre bakıldığında yeni dönem alımlarında uzman erbaş ve sivil memur alımı yapılacağı biliniyor.

ALIMLAR NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı, geçtiğimiz yıl uzman erbaş alımı için başvuruları Temmuz-Ağustos dönemi içinde yapmıştı. Yine bu yıl da uzman erbaş alımları için ilanın Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. İlan yayımlandığı anda KPSSCAFE'de olacak.

SİVİL MEMUR ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığı en az lise mezunu adaylar arasından sivil memur alımını yine yıl sonuna doğru yapacak. Ekim ayında yayımlanması beklenen ilan ile en az 200 memur alımı yapılacak.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından uzman erbaş ve sivil memur alımı için talep ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

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