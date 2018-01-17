Jandarma Kadın ve Erkek Subay-Astsubay Alımı Yapacak-İşte İlan Yayımlanma Tarihi

Aralık ayının ortalarında Jandarma Genel Komutanlığına kadın ve erkek astsubay-subay alımı yapılacağı müjdesi gelmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında subay ve astsubay alımlarının devam edeceği, kadın subay ve astsubay alımlarının diğer yıllara nazaran daha fazla olacağını belirtilmişti. Bu müjde ile özellikle bayan adaylar büyük sevinç yaşamış ve yeni dönem Jandarma subay ve astsubay alımlarını beklemeye başlamıştı. Adaylar, müjdenin ardından alımların ne zaman olacağını ve başvuru şartlarının nasıl olacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak geçtiğimiz yıl yapılan alımların tarihini ve başvuru şartlarını takipçilerimiz için derledik.

2017'de Alımlar Ne Zaman Olmuştu?

:Jandarma Genel Komutanlığı 2017 yılında subay ve astsubay eksiğini tamamlamak üzere ilana çıkmıştı. Yayımlanan ilanda subay ve astsubay olarak yetiştirilmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı açıklandı. İlan Nisan 2017 'de yayımlandı ve başvurular Nisan ayının 28'ine kadar alındı. Başvuru yapan adaylar fiziki yeterlilik ve sözlü mülakatlara çağrıldı.

2018'de Ne Zaman Alım Olacak?

Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubay alımlarının 2018 yılında da yine 2017 yılındaki gibi Nisan ayında yapılması bekleniyor. Subay ve astsubay olmak için aylardır bekleyen adayların bir kaç ay daha beklemesi gerekecek.

Bayan Alımı da Olacak

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 52'si subay, 776'sı astsubay, 828 kadın asker var. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in talimatı üzerine 2018 yılından itibaren tüm Jandarma personeli içinde kadın subay ve astsubayların oranı yüzde 10 seviyesine çıkartılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Jandarma personeli alım duyurularında başvuran her 100 adaydan 10'u kadın olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı 2017 yılı subay ve astsubay alımı başvuru şartlarına gitmek için TIKLAYIN

Subay ve Astsubay Alım İlanı Yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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