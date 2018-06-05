Jandarma Genel Komutanlığına 25 Bin Yeni Personel Alınacak!

İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı'na her yıl 25 bin ile 30 bin arasında personel alımı yapılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılından yana Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 40 binin üzerinde personel alındığını, bu alımların artarak devam edeceğini, hedefin profesyonel ordu olduğunu söyledi. 2021 yılını hedef olarak gösteren Bakan Soylu, personel ihtiyacına göre her yıl 25 bin alım yapılacağını bu rakamın 30 bine kadar yükselebileceğini, ayrıca güvenlik korucularının uzman çavuşluğa geçiş sürecinin başlatıldığını, şimdiye kadar 1700 güvenlik korucusunun uzman çavuş yapıldığını, 2 bin 500 'ün üzerinde korucunun da teşkilata katılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün de personel alımlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuş, "Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alacağız. 2021'e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016'dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık. Çarşı mahalle bekçisi, toplam sayı 2016'da eskiden kalanlarla 3 bin 520 idi. 2018'de alım işlemleri devam edenlerle 18 bin 500'e çıkardık. Şimdi 7 bin ilana çıktık, 10 bin yeni kadro daha alacağız" demişti.

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