Jandarma Asayiş Sınıfı Uzman Erbaş Alımı Yapacak mı?

Jandarma Genel Komutanlığı bugün uzman erbaş alımı için ilan yayımladı.

Yayımlanan ilanda muhabere ve lojistik kadrolarına uzman erbaş alımı yapılacağına yer verildi. 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333„ü Lojistik, 15‟i Bot Serdümeni ve 30‟u Dalış Amiri branşlarında olmak üzere toplam 2.375 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak. On binlerce aday, yeni dönem uzman erbaş alımlarının asayiş sınıfına yapılacağını bekliyordu.

Daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her yıl 25 bin uzman erbaş alımı yapacaklarını, bu yıl 25 bin uzman erbaş alımı yapacaklarını ve bu alımın asayiş sınıfına yapılacağını belirtmişti. Ancak yayımlanan ilanda asayiş uzman erbaş sınıfına alım olmadı. Asayiş uzman erbaş alımlarının yapılmaması ise adayları internet üzerinden araştırmaya sevk etti. Biz de adayları bilgilendirmek adına bu haberimizi kaleme aldık.

Jandarma uzman erbaş alımları başvurusu Temmuz ayı sonuna kadar alınacak. adaylar başvurularını internet üzerinden yapacaklar. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Bu alımda asayiş uzman erbaş alımı olmadı. Ancak 2018 yılının kalan aylarında asayiş uzman erbaş alımları olacak. Bu alımın başvurularının sona ermesinin ardından Ağustos ayı sonlarına doğru asayiş uzman erbaş alımı için yeni ilanın yayımlanması bekleniyor. İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için TIKLAYIN

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