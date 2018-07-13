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Jandarma Asayiş Sınıfı Uzman Erbaş Alımı Yapacak mı?

Jandarma uzman erbaş alımı için ilan yayımlandı. Ancak yayımlanan ilanda muhabere ve lojistik sınıflarına uzman erbaş alımı yapılacağına yer verildi. Peki asayiş uzman erbaş alımı yapılacak mı?

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Jandarma Asayiş Sınıfı Uzman Erbaş Alımı Yapacak mı?

Jandarma uzman erbaş alımı için ilan yayımlandı. Ancak yayımlanan ilanda muhabere ve lojistik sınıflarına uzman erbaş alımı yapılacağına yer verildi. Peki asayiş uzman erbaş alımı yapılacak mı?

13 Temmuz 2018 Cuma 18:56
Jandarma Asayiş Sınıfı Uzman Erbaş Alımı Yapacak mı?

Jandarma Genel Komutanlığı bugün uzman erbaş alımı için ilan yayımladı.

Yayımlanan ilanda muhabere ve lojistik kadrolarına uzman erbaş alımı yapılacağına yer verildi. 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333„ü Lojistik, 15‟i Bot Serdümeni ve 30‟u Dalış Amiri branşlarında olmak üzere toplam 2.375 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak. On binlerce aday, yeni dönem uzman erbaş alımlarının asayiş sınıfına yapılacağını bekliyordu.

Daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her yıl 25 bin uzman erbaş alımı yapacaklarını, bu yıl 25 bin uzman erbaş alımı yapacaklarını ve bu alımın asayiş sınıfına yapılacağını belirtmişti. Ancak yayımlanan ilanda asayiş uzman erbaş sınıfına alım olmadı. Asayiş uzman erbaş alımlarının yapılmaması ise adayları internet üzerinden araştırmaya sevk etti. Biz de adayları bilgilendirmek adına bu haberimizi kaleme aldık. 

Jandarma uzman erbaş alımları başvurusu Temmuz ayı sonuna kadar alınacak. adaylar başvurularını internet üzerinden yapacaklar. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Bu alımda asayiş uzman erbaş alımı olmadı. Ancak 2018 yılının kalan aylarında asayiş uzman erbaş alımları olacak. Bu alımın başvurularının sona ermesinin ardından Ağustos ayı sonlarına doğru asayiş uzman erbaş alımı için yeni ilanın yayımlanması bekleniyor. İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Hamza 38 dakika önce

Lojistik anca asayiş istiyoruz bakanım asayiş yapmayin böyle gençler dört gözle bekliyo

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Bayram 35 dakika önce

Joh alimi yapilmicakmi

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Salih 27 dakika önce

Bence olmalı artık sabır kalmadı

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İsa yeşildağ 25 dakika önce

Asayiş alımı olacagı zaman orta okul alımı olsa çok iyi olur zaten lise mezunu bir insan gidip kpss sınavına girip assubay olma ihtimali var önümüzü açmaları lazım yetkililerimizden bir el atılmasını istiyoruz

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