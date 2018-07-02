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İzmir Bakırçay Üniversitesi Büro Personeli, Şoför , Hemşire, Mimar ve Tekniker Alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi 2016 KPSS puanlarıyla sözleşmeli personel alımı yapacak. Personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve diğer detaylar memur alımı haberlerinin merkezi kpss cafe adresinde.

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İzmir Bakırçay Üniversitesi Büro Personeli, Şoför , Hemşire, Mimar ve Tekniker Alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi 2016 KPSS puanlarıyla sözleşmeli personel alımı yapacak. Personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve diğer detaylar memur alımı haberlerinin merkezi kpss cafe adresinde.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:35
İzmir Bakırçay Üniversitesi Büro Personeli, Şoför , Hemşire, Mimar ve Tekniker Alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'nden 2016 KPSS puanıyla personel alımı yapılacağına dair duyuru yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı ve Resmi gazete'de de yayımlanan ilanda "Üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir." ifadeleri yer alırken, alım yapılacak pozisyonlar Tekniker, Büro Personeli, Şoför, Programcı, Diyetisyen, Mimar , Hemşire, tabip, Psikolog olarak açıklandı.

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel ve şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor : 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1- Başvurular incelendikten sonra, ilan edilen her kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girecek aday listesi, sınav tarihi ve yeri son başvuru tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

2- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Sözlü sınav sonucu atanmaya hak kazanan asil ve yedek aday listesi ile atama için gerekli belgeler sınavın yapıldığı tarihten sonra 5 iş günü içerisinde www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde gerekli belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran aday olmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır. Belgelerin teslimini müteakip Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

DİĞER MEMUR ALIMLARINI YAKINDAN TAKİP ETMEK İÇİN KPSS CAFE MOBİL UYGULAMASINI İNDİREBİLİR, DİĞER KADIN-ERKEK ADAYLARLA İLETİŞİME GEÇMEK , SOHBET ETMEK, PERSONEL ALIMLARINA DAİR AKLINIZDAKİ SORULARI SORMAK İÇİN FACEBOOK GRUBUMUZA KATILABİLİRSİNİZ. KATILMAK İÇİN TIKLA.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.07.2018 09:46
Anahtar Kelimeler:
Personel Alımı2016 KPSS
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Gözde 3 saat önce

Ben önlisans büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü mezunuyum girebilirmiyim acaba

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Onur 2 saat önce

Yine hayaller çöp bütün şartlar uyuyor.Yaş sınırıda nedir.Madem kpss ile alım yapıyorsun ya belli bir yaşgrubunu sınava alma yada yaş sınırı koyma.

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