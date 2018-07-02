İzmir Bakırçay Üniversitesi Büro Personeli, Şoför , Hemşire, Mimar ve Tekniker Alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'nden 2016 KPSS puanıyla personel alımı yapılacağına dair duyuru yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı ve Resmi gazete'de de yayımlanan ilanda "Üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir." ifadeleri yer alırken, alım yapılacak pozisyonlar Tekniker, Büro Personeli, Şoför, Programcı, Diyetisyen, Mimar , Hemşire, tabip, Psikolog olarak açıklandı.

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel ve şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor :

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1- Başvurular incelendikten sonra, ilan edilen her kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girecek aday listesi, sınav tarihi ve yeri son başvuru tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

2- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Sözlü sınav sonucu atanmaya hak kazanan asil ve yedek aday listesi ile atama için gerekli belgeler sınavın yapıldığı tarihten sonra 5 iş günü içerisinde www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde gerekli belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran aday olmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır. Belgelerin teslimini müteakip Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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