İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alınacak! Başvurular Başladı

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı yapılacak. Van Büyükşehir Belediyesi'nce geçtiğimiz gün 'Van Büyükşehir Belediyesine İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı' büyük ilgi görmüş, adaylar başvuruların ne zaman başlayacağını merak etmeye başlamıştı.

Alımla ilgili DPB'de yayımlanan duyuruda "Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verilmiş ve kontenjan bilgisi , kpss şartı, kadro derecesi , mezuniyet şartları aşağıdaki şekilde açıklanmıştı.

Söz konusu alım için başvuruda bulunacak adayların başvuru genel şartları ve özel şartlarına uyması, Başvurularını 15 Haziran 2018 saat 17.00'a kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesine şahsen yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve başvuru genel-özel şartları şu şekilde olacak:

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

e. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az b sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

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