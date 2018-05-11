İşte İŞKUR'a 1750 Kamu Personeli alımı İlan Tarihi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu önceki gün yaptığı açıklamada İŞKUR'a 1750 kamu personeli alımı yapılacağını söylemişti.

Katıldığı bir programda gündeme ilişkin konuları değerlendiren Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR'a personel alımı hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah önümüzdeki dönemde personel sayımızı daha da artıracağız. Ama çok kısa süre içerisinde 1000 iş ve meslek danışmanı daha alımı gerçekleştireceğiz. Buna ek olarak da Türkiye çapında 750 kadar kardeşimizi de yine İŞKUR ofislerimizde görevlendirmek üzere işe alacağız. Çok kısa süre içerisinde 1750 kişilik çalışan, İŞKUR ailemize katılacak" dedi.

TEŞVİKLER

Vatandaşlara verilen teşviklere de değinen Bakan şu ifadeleri kullandı:

"Ben müjdesini de vermek istiyorum. İlk günden itibaren bu sadeleşmeyle ilgili bakış açımız vardı. O kadar çok teşvik uygulamamız var ki 'Bunu nasıl faydalanılır hale getirebiliriz' diye düşündük. Bir de ilk üç dönemde faydalanılmayan teşviklerle alakalı da paketimize bir uygulama koymuştuk. Bu durumlarla tekrar karşı karşıya kalmamamız için sistemimiz Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bugün itibarıyla açıldı. İşverenlerimiz ya da insan kaynaklarında işe alım süreçleriyle ilgili çalışmaları yapan arkadaşlarımız bizim bu sistemimize girdikleri zaman, e-Devlet üzerinden, yine web sayfamız üzerinden girilebiliyor, firmalarının bilgilerini yazıp, işe alacakları kişinin TC numarasını girdiklerinde hangi teşvikten faydalanabileceklerini görebiliyorlar. Diğer taraftan faydalanmak istedikleri teşvik varsa onu seçtiklerinde ve faydalanamadıklarında neden faydalanamadıklarını, nasıl faydalanabilecekleri ile ilgili de bilgileri verdiğimiz çok katkı ve faydası olacağına inandığım bir sistem. Şimdi deneme açısından açtık sistemimizi, yorumları alacağız, yine bir eksik varsa, eklenmesi gereken bir şey varsa bunlarla ilgili takviyelerimizi de yapacağız. Sistem, teşviklerden daha etkili faydalanabilmek açısından iş dünyamızın şu anda hizmetine girmiş durumda."

ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

İŞKUR'a 1750 kamu personeli alımı için başvurular Haziran ayında başlayacak . Daha önce İŞKUR Müdürü yaptığı açıklamada Haziran ayında alım için ilana çıkacaklarını belirtti. Haziran ayının ilk haftası ilanın yayımlanması bekleniyor.

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