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İşte 2018 Ön Lisans KPSS Başvuru Başlama Tarihi

Lise KPSS başvurularının başlaması ile birlikte adayların en çok araştırdığı konuların başında ön lisans KPSS başvurularının ne zaman alınacağı konusu oldu.

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İşte 2018 Ön Lisans KPSS Başvuru Başlama Tarihi

Lise KPSS başvurularının başlaması ile birlikte adayların en çok araştırdığı konuların başında ön lisans KPSS başvurularının ne zaman alınacağı konusu oldu.

03 Temmuz 2018 Salı 19:33
İşte 2018 Ön Lisans KPSS Başvuru Başlama Tarihi

Lise KPSS başvurusu bugün başladı. Lisans mezunları için ise geçtiğimiz Mayıs ayında başvurular ÖSYM tarafından alındı. Bu başvuruların alınmasının ardından ön lisans mezunu adaylar başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihlerine haberimizde yer verdik.

Ön lisans (2 yıllık) mezunların kamu kurumlarına memur olmak için gerekli puanı almak üzere gireceği ön lisans KPSS başvuruları 28 Ağustos ile 12 Eylül tarihleri arasında alınacak. KPSS ön lisans için geç başvurular ise 26 Apustos tarihinde alınacak. 

Lisans KPSS 4 Kasım 2018 günü Türkiye genelinde buluna nsınav merkezlerinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak.Bu sınavın sonuçları ise 29 Kasım'da açıklanacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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