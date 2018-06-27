İstanbul Adliyesi CTE Sözleşmeli Zabıt Katibi ve İcra Katibi Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru sonuçları ilgili adalet komisyonları tarafından adliye internet siteleri üzerinden açıklanıyor. İstanbul adli yargı ilk derece mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı da sözleşmeli zabıt katibi ve icra katibi alımına ilişkin duyuru yayımladı. İstanbul Adalet Sarayı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 107 Zabıt Katibi alımı ve 187 İcra Katibi alımı için başvuru değerlendirme sürecinin sona erdiği, başvuru sonuçlarının açıklandığı bildirildi. İşte İlgili Duyurular :

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihli, 5493 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile İstanbul Adliyesi için 100 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 7 kişi olmak üzere toplam 107 Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı için sınav izni verilmiştir. İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca yapılacak olan Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına müracaat eden adaylardan merkezi sınavlardan, lisans mezunları için 2016-KPSSP3, önlisans mezunları için 2016-KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016-KPSSP94 puan türlerinden almış oldukları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda İstanbul Adliyesi için verilen ( 107 ) Sözleşmeli Zabıt Katipliği kadro sayısının 20 katı sıralamasına giren ( 107 X 20 = 2140 kişi ) ve Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların klavye tercihlerini gösterir liste ektedir.

Klavye tercihini başvuru sırasında belirtmemiş olan veya klavye türünde hata olduğunu tespit eden adayların en geç 05 Temmuz 2018 Perşembe günü mesai bitiminden önce 0 (212) 375 75 75 Dahili: 51225’i arayarak Komisyon Başkanlığımıza (ek listedeki sıra ve aday numaralarını belirterek) klavye tercihlerini bildirmeleri gerekmektedir. Zabıt Katipliği uygulama sınavında “F” ve "Q" Klavyeler için A4 Tech Kr-83 model klavyeler kullanılacaktır. Adaylar kendileri ayrıca klavye getirmeyecektir. Sınav salonunda yukarıda belirtilen klavye modeli dışında kesinlikle başka bir klavye ile sınav yapılmayacaktır. Sınava katılacak adaylar ( listede isimlerinin yanında “BAŞARILI” yazılı olanlar ) sınav başvuru esnasında kendilerine verilen Sınav Kayıt Formu ile T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ile birlikte sınava girebilecektir. Sınav Kayıt Formu ile T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi olmayan adaylar sınava kesinlikle alınmayacaktır. Sınav Kayıt Formu olmayan adaylar başvuru yaptığı Adalet Komisyonlarından veya Komisyon Başkanlığımızdan ( A1 Blok 225 Nolu Oda ) 06 Temmuz 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar bizzat alabileceklerdir. Uygulama sınavının yapılacağı 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü adaylara kesinlikle Sınav Kayıt Formu belgesi VERİLMEYECEKTİR . Sınava katılacak tüm adayların gerekli yoklamanın yapılması için Sınav Kayıt Formu ile T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı -3' deki atrium alanında aday tespit listesinde isimleri okunduğu sırada hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar belirtilen gün ve saatte İstanbul Adalet Sarayı -3' deki atrium alanında hazır bulunmamaları halinde uygulama sınavına ALINMAYACAKLARDIR.

Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına başvuru yapan ve listede isimlerinin yanında “BAġARILI” yazan adaylar için uygulama sınavı 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 08:00'da başlatılacak olup, uygulama sınavına katılacak adaylar sınav salonuna belirtilen aday tespit listesine göre sıralı olarak gruplar halinde alınacaklardır. Uygulama Sınavında “BAġARILI” olan adaylardan doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak, İstanbul Adliyesi için 100 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 7 kişi olmak üzere toplam 107 Sözleşmeli Zabıt Katibi kadrosunun 3 katı olan 321 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada son sıradaki ile aynı sayıda doğru kelime yazan adaylar da sözlü sınava girebileceklerdir. Uygulama sınavı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinden ilan edilecek olan yazılı metinlerden yapılacaktır. Metinler, sınav esnasında her bir grup için Sınav Komisyonu tarafından çekilecek kura sonucu belirlenecektir. Adaylara yazılı olarak verilen bir metinden üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak şartını taşımayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır. Bu şartın varlığı Komisyon Başkanlığımızca tespit edilecek olup, vuruş hesabı dikkate alınmayacaktır.

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama sınavı sırasında verilen metindeki imlâ işaretlerine ( büyük ve küçük harf, virgül, nokta, kesme, inceltme, tırnak işaretleri vb. işaretlere ) dikkat edilmeyecektir. Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, aday tespit listesinde adı geçen adayların adresine ayrıca uygulama sınavı gün ve saati ile ilgili tebligat yapılmayacaktır. Bundan sonraki süreçte sınavla ilgili duyurular İstanbul Adliyesinin resmi web sitesinde ( http://www.istanbul.adalet.gov.tr/ ) ilan edilecektir. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur.

EK DOSYALAR VE DETAYLAR İÇİN http://istanbul.adalet.gov.tr/ ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.