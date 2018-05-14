İsmail Koncuk 'KPSS Artık Yetmiyor, Mülakatları Kaldıracağız'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, sosyal medya üzerinden son yılların en çok tepki çeken uygulamalarından birisi olan 'Mülakat sistemi' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kamuya alımlarda 'torpil' iddialarına değinen Koncuk, "16 yılda tüm kurum ve kuruluşlar adeta felç edildi. Kamu toz duman oldu. Liyakat ve kabiliyet bir kenara itilerek, tek kriter “sağlam bir yandaş” olmak oldu. Binlerce düzgün insan yöneticilik kadrolarından, sadece yandaş olmadıkları için elendi. Bunları unutursak yazıklar olsun.Geçmişte Fetö’nün KPSS hırsızlığı ile evlatlarımızın alınteri çalınırken, şimdi o işi mülakat çeteleri yapıyor. Memur, öğretmen olmak için, artık, KPSS başarısı yetmiyor, bir de mülakat denilen ucube sistemin sorgusundan geçeceksin. Az kaldı mülakat çetelerinden kurtulacağız." dedi.

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