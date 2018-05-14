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İsmail Koncuk 'KPSS Artık Yetmiyor, Mülakatları Kaldıracağız'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, kamu personeli alımlarında 'KPSS' puanlarının artık yetersiz kaldığını, mülakatlarla alımların arttığını, İYİ Parti iktidarında mülakatın kaldırılacağını söyledi.

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İsmail Koncuk 'KPSS Artık Yetmiyor, Mülakatları Kaldıracağız'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, kamu personeli alımlarında 'KPSS' puanlarının artık yetersiz kaldığını, mülakatlarla alımların arttığını, İYİ Parti iktidarında mülakatın kaldırılacağını söyledi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 19:13
İsmail Koncuk 'KPSS Artık Yetmiyor, Mülakatları Kaldıracağız'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, sosyal medya üzerinden son yılların en çok tepki çeken uygulamalarından birisi olan 'Mülakat sistemi' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kamuya alımlarda 'torpil' iddialarına değinen Koncuk, "16 yılda tüm kurum ve kuruluşlar adeta felç edildi. Kamu toz duman oldu. Liyakat ve kabiliyet bir kenara itilerek, tek kriter “sağlam bir yandaş” olmak oldu. Binlerce düzgün insan yöneticilik kadrolarından, sadece yandaş olmadıkları için elendi. Bunları unutursak yazıklar olsun.Geçmişte Fetö’nün KPSS hırsızlığı ile evlatlarımızın alınteri çalınırken, şimdi o işi mülakat çeteleri yapıyor. Memur, öğretmen olmak için, artık, KPSS başarısı yetmiyor, bir de mülakat denilen ucube sistemin sorgusundan geçeceksin. Az kaldı mülakat çetelerinden kurtulacağız." dedi.

Konuyla ilgili görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.05.2018 19:10
Anahtar Kelimeler:
Kpss Açıklaması Ismail KoncukKPSSKamu Personeli Alimlari
Yorumlar
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tuba 54 dakika önce

Çok haklılar yeter artık bıktık torpilden haram zehir zıkkım olsun

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Elif 53 dakika önce

O zaman oylar iyi partiye . Vaatler Vaatler...

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Furkan Saka 45 dakika önce

Cok güzel olur boylece insanlarin becerileri var ise o ise alınır ben bir cok denemede hepsinden basarili olduğum halde giremediğim yerlere benden yetenek olarak zayif kisiler girmistir bunu ovunmek veya ego icin demiyorum hakkimiz artik yenmesin.

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