İŞKUR Aracılığıyla Yapılacak 18 Bin Personel Alımı Kadrolu Olacak

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun son durağı Elazığ'nın Kovancılar ilçesi oldu Bakan Sarıeroğlu burada partililerle bir araya geldi ve çay bahçesinde sohbet etti.
Taşeron uygulamasını kaldırdıklarını söyleyen Bakan Sarıeroğlu,şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonra kamuya direk kadrolu işçi alımı yapacağız. Direk sözleşmeli personel ve memur alımlarımız aynı şekilde devam ediyor. Bunlar karıştırılıyor birbirine taşeron kalktığı için. Merkezi bütçeyle düzenlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarımıza bundan sonra istihdamla ilgili ihtiyaçları direk kadrolu işçi olarak gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemde ilk etapta Sağlık Bakanlığımızın bir 18 bin kişilik işçi alım talebi var.
KADROLU İŞÇİ ALACAĞIZ
Ondan sonra artan hastanelerimiz, kamu hizmetlerimiz çerçevesinde bu bağlamda herkesin başvurabileceği İŞKUR üzerinden girme imkanına sahip olduğu kadrolu işçi pozisyonlarımızı açmış olacağız. 24 Haziran'da istikrarın, güçlü ve büyük Türkiye yolunda atılacak adımların devamıyla bu imkanlardan ve fırsatlardan yine güçlü şekilde faydalanacağımızı umuyoruz."
ALIMLAR KPSS İLE YAPILACAK
İŞKUR aracılığıyla yapılacak alım KPSS puanı ile yapılacak. İŞKUR aracılığıyla ilan seçimden sonra yayımlanacak. İlan yayımlandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için KPSSCAFE mobil uygulamasını indirin.
Daha sonra Gazi Caddesi'ne giden ve burada esnafla sohbet eden Bakan Sarıeroğlu, trafik kazası sonucu yaralanan Şehit Polis Fethi Sekin'in Babası Zeki Sekin'i tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Sarıeroğlu, geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Elazığ AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl'ün ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.
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Yav he he partilere üye olan aktif yandaşları alım yaparlar lanet olsun tüm partilere liyakatcilige
ben artık bunların hiçbir şeylerine inanmıyorum. yazıklar olsun. Öğretmenim 5 yıldır atanamadık şimdi kalkmış git Kılıçdaroğlu atasın diyor. öğretmenlerin itibari gururu şerefi onuru hiç bu kadar düşmemişti. Yazıklar olsun size oy verdiğim günlere. Sanki dilenciyiz. Hakkımızj istiyoruz. Bu ülkede öğretmenlerin değeri Suriyeli dilenciler kadar yok. eğer varsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hakkımı yiyeni Allah a havele ediyorum. Hakkım da zehir zıkkım olsun
Okulda calışanları alın kadroya yazık değilmi bu insanlara typli iscilrini ikinci sınıf görmeyin
Bence bu konu kadrolu işçi Aslı olmaz seçimden dolayı diyorlar madem öyle birşey varsa seçimden önce yapsalardı dimi ama inanmayın böyle şeylere
82 işçiliği gelir mi
Taşerona KPSS ile mi alındı işkurda çalışan insanlar tc vatandaşı değilimi madem kadro var ise seçimden önce alın şurda 12 günümüz kaldı okullarda bitti ne olacak bizim halimiz size soruyorum sayın bakanım işsiz kalmak ne demek bilirmişsiniz çocuklarımıza ekmek parası kazanmak ne demek bilirmisiniz bizede 12 ay çalışma hakkı verin lütfen
Hadi artık bir an önce şu 18-19 bin sağlık işçisini alın,bizi bekletmeyin artık
OKULDA ÇALIŞANLARA SÖZ VERDİNİZ AMA KADROYA ALMADINIZ ÖNCE SÖZÜNÜZÜ TUTUN SAYIN BAKANIM KADRO BEKLİYORUZZ