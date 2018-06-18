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İŞKUR Aracılığıyla Yapılacak 18 Bin Personel Alımı Kadrolu Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan kadrolu işçi alımı açıklaması geldi. Bakan "İŞKUR aracılığıyla bu seneki işe yerleştirmeyle ilgili hedefimiz 1 milyon 250 bin. Bu hedefe ulaşmak için işe yerleştirme portalımızı güncelliyoruz." ifadelerini kullandı ve Sağlık işçisi alım

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İŞKUR Aracılığıyla Yapılacak 18 Bin Personel Alımı Kadrolu Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan kadrolu işçi alımı açıklaması geldi. Bakan "İŞKUR aracılığıyla bu seneki işe yerleştirmeyle ilgili hedefimiz 1 milyon 250 bin. Bu hedefe ulaşmak için işe yerleştirme portalımızı güncelliyoruz." ifadelerini kullandı ve Sağlık işçisi alım

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:37
İŞKUR Aracılığıyla Yapılacak 18 Bin Personel Alımı Kadrolu Olacak

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun son durağı Elazığ'nın Kovancılar ilçesi oldu Bakan Sarıeroğlu burada partililerle bir araya geldi ve çay bahçesinde sohbet etti.

Taşeron uygulamasını kaldırdıklarını söyleyen Bakan Sarıeroğlu,şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra kamuya direk kadrolu işçi alımı yapacağız. Direk sözleşmeli personel ve memur alımlarımız aynı şekilde devam ediyor. Bunlar karıştırılıyor birbirine taşeron kalktığı için. Merkezi bütçeyle düzenlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarımıza bundan sonra istihdamla ilgili ihtiyaçları direk kadrolu işçi olarak gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemde ilk etapta Sağlık Bakanlığımızın bir 18 bin kişilik işçi alım talebi var.

KADROLU İŞÇİ ALACAĞIZ

Ondan sonra artan hastanelerimiz, kamu hizmetlerimiz çerçevesinde bu bağlamda herkesin başvurabileceği İŞKUR üzerinden girme imkanına sahip olduğu kadrolu işçi pozisyonlarımızı açmış olacağız. 24 Haziran'da istikrarın, güçlü ve büyük Türkiye yolunda atılacak adımların devamıyla bu imkanlardan ve fırsatlardan yine güçlü şekilde faydalanacağımızı umuyoruz."

ALIMLAR KPSS İLE YAPILACAK

İŞKUR aracılığıyla yapılacak alım KPSS puanı ile yapılacak. İŞKUR aracılığıyla ilan seçimden sonra yayımlanacak. İlan yayımlandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için KPSSCAFE mobil uygulamasını indirin.

Daha sonra Gazi Caddesi'ne giden ve burada esnafla sohbet eden Bakan Sarıeroğlu, trafik kazası sonucu yaralanan Şehit Polis Fethi Sekin'in Babası Zeki Sekin'i tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Sarıeroğlu, geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Elazığ AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl'ün ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ayşe 4 saat önce

Yav he he partilere üye olan aktif yandaşları alım yaparlar lanet olsun tüm partilere liyakatcilige

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bıktık artık sizden 3 saat önce

ben artık bunların hiçbir şeylerine inanmıyorum. yazıklar olsun. Öğretmenim 5 yıldır atanamadık şimdi kalkmış git Kılıçdaroğlu atasın diyor. öğretmenlerin itibari gururu şerefi onuru hiç bu kadar düşmemişti. Yazıklar olsun size oy verdiğim günlere. Sanki dilenciyiz. Hakkımızj istiyoruz. Bu ülkede öğretmenlerin değeri Suriyeli dilenciler kadar yok. eğer varsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hakkımı yiyeni Allah a havele ediyorum. Hakkım da zehir zıkkım olsun

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Hüseyin tezgin 3 saat önce

Okulda calışanları alın kadroya yazık değilmi bu insanlara typli iscilrini ikinci sınıf görmeyin

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Kemal 4 saat önce

Bence bu konu kadrolu işçi Aslı olmaz seçimden dolayı diyorlar madem öyle birşey varsa seçimden önce yapsalardı dimi ama inanmayın böyle şeylere

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Enes 4 saat önce

82 işçiliği gelir mi

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Ahmet 4 saat önce

Taşerona KPSS ile mi alındı işkurda çalışan insanlar tc vatandaşı değilimi madem kadro var ise seçimden önce alın şurda 12 günümüz kaldı okullarda bitti ne olacak bizim halimiz size soruyorum sayın bakanım işsiz kalmak ne demek bilirmişsiniz çocuklarımıza ekmek parası kazanmak ne demek bilirmisiniz bizede 12 ay çalışma hakkı verin lütfen

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işsiz 3 saat önce

Hadi artık bir an önce şu 18-19 bin sağlık işçisini alın,bizi bekletmeyin artık

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hüseyin 2 saat önce

OKULDA ÇALIŞANLARA SÖZ VERDİNİZ AMA KADROYA ALMADINIZ ÖNCE SÖZÜNÜZÜ TUTUN SAYIN BAKANIM KADRO BEKLİYORUZZ

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