İŞKUR Aracılığıyla 19 Bin Sağlık İşçisi Alımı İçin Bakan Tarih Verdi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yaptığı son dakika açıklamasında sağlık işçisi alımına değindi.

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada 18 bin sağlık personeli alımı için Haziran ayında ilana çıkacaklaırnı belirtirken, bu ilanın hemen ardından da 19 bin sağlık işçisi alımı için de ilana çıkacaklarını söyledi.

ALIM NE ZAMAN OLACAK?

Haziran atamalarının ardından İŞKUR üzerinden yapılacak alımın Temmuz ayının ilk haftasından itibaren yapılması bekleniyor.

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

Geçtiğimiz Şubat ayında Sabah Gazetesinde yer alan haberde 19 bin sağlık işçisi alımı için şu ifadeler kullanılmıştı: "Sağlık Bakanlığı'nın 2018 yılı için planladığı 19 bin kişilik alım İŞKUR üzerinden gerçekleşecek, kamu işçisi statüsünde istihdam edilecek personellerde başvuru esnasında KPSS şartı aranacak. Alımlar sözlü mülakat ile yapılacak ve sonuçlarda başarılı olanlar iş başı yapacak.

ADAYLARIN TELEPLERİ

Siz de İŞKUR üzerinden yapılacak 19 bin sağlık işçisi alımı için talep ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

İLANLAR YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER