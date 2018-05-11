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İŞKUR Aracılığıyla 19 Bin Sağlık İşçisi Alımı İçin Bakan Tarih Verdi

Sağlık Bakanlığı, taşeron sisteminin kaldırılmasının ardından işçi statüsüne personel alımlarını kendi yapacak. Bunun için 2018 'de 19 bin personel alımı yapılacağı açıklanırken alımların ne zaman yapılacağı bilinmiyordu. Bakan Demircan yaptığı son dakika açıklamasında alımların ne zaman olacağını söyledi.

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İŞKUR Aracılığıyla 19 Bin Sağlık İşçisi Alımı İçin Bakan Tarih Verdi

Sağlık Bakanlığı, taşeron sisteminin kaldırılmasının ardından işçi statüsüne personel alımlarını kendi yapacak. Bunun için 2018 'de 19 bin personel alımı yapılacağı açıklanırken alımların ne zaman yapılacağı bilinmiyordu. Bakan Demircan yaptığı son dakika açıklamasında alımların ne zaman olacağını söyledi.

11 Mayıs 2018 Cuma 21:05
İŞKUR Aracılığıyla 19 Bin Sağlık İşçisi Alımı İçin Bakan Tarih Verdi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yaptığı son dakika açıklamasında sağlık işçisi alımına değindi.

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada 18 bin sağlık personeli alımı için Haziran ayında ilana çıkacaklaırnı belirtirken, bu ilanın hemen ardından da 19 bin sağlık işçisi alımı için de ilana çıkacaklarını söyledi.

ALIM NE ZAMAN OLACAK?

Haziran atamalarının ardından İŞKUR üzerinden yapılacak alımın Temmuz ayının ilk haftasından itibaren yapılması bekleniyor.

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

Geçtiğimiz Şubat ayında Sabah Gazetesinde yer alan haberde 19 bin sağlık işçisi alımı için şu ifadeler kullanılmıştı: "Sağlık Bakanlığı'nın 2018 yılı için planladığı 19 bin kişilik alım İŞKUR üzerinden gerçekleşecek, kamu işçisi statüsünde istihdam edilecek personellerde başvuru esnasında KPSS şartı aranacak. Alımlar sözlü mülakat ile yapılacak ve sonuçlarda başarılı olanlar iş başı yapacak.

ADAYLARIN TELEPLERİ

Siz de İŞKUR üzerinden yapılacak 19 bin sağlık işçisi alımı için talep ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 11.05.2018 21:18
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Yorumlar
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Çağrı 34 dakika önce

Bazı taşeronlara kadro verildi. Şuan halen taşeron olarak çalışıyorum ve halen kadro vermediler. KİT'ler olarak kadro istiyoruz. SESİMİZİ DUYUN! ! !

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Emre 30 dakika önce

İlk okul mezunu alınacak kpss aranacak mi hangi branşlarda aranacak yoksa kuruma mi bağlı olacak alimlar nasıl gerçekleşecek bilgisi olan

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