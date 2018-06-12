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İŞKUR'a 1000 Kamu Personeli Alımı İçin Yeni Açıklama

Katıldığı bir programda gündeme ilişkin konuları değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR'a 1000 personel alımı yapılacağını söyledi.

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İŞKUR'a 1000 Kamu Personeli Alımı İçin Yeni Açıklama

Katıldığı bir programda gündeme ilişkin konuları değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR'a 1000 personel alımı yapılacağını söyledi.

12 Haziran 2018 Salı 12:18
İŞKUR'a 1000 Kamu Personeli Alımı İçin Yeni Açıklama

Bakan Sarıeroğlu'ndan İŞKUR'a 1000 personel alımı hakkında yeni açıklama.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in konuğu olan ve gündeme ilişkin konuları değerlendiren, soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR'a personel alımlarına da değindi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle ilgili yaptığı toplantıda ipuçları verdi. Biz hassas dengeler üzerinde çalışma yürütüyoruz. İş kanunu olsun, sendikalar kanunu olsun, paydaşlık ilişkimiz var. İLO kurallarında bunu sürdürüyoruz. Aynı anlayış devam edecek. Çalışma hayatında koruyucu bakış açısıyla düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın korunmasına yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. " diyen Bakan Sarıeroğlu  kamuya personel alımı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ak Parti İktidarları yapmakla adını tarihe yazdırdı. Özellikle sağlık alanında 18 bin personel talebi söz konusu. Yeni yurtlar açıyoruz. Bu alımlar kadrolu işçi olarak yapılacak. Geçmişte kadroya alım uygulamaları neyse onu ele almıştık. Kadrolu işçi alım ilanlarına başvuru imkanı olacak. Bu yeni dönem olacak. Detayları önümüzdeki dönemde tüm kamuoyu zaten bilgilenmiş olacak. KİT'lerde yeni istihdam ortamı oluşturuyoruz. 

1000 kişiyi İŞKUR ailesine dahil edeceğiz. Kamuda daha fazla çalışma ihtiyacı oluşacak. "

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