İŞKUR'a 1000 İMD Personeli Alınacak-Peki İMD Nasıl Olunur?

Geçtğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada İMD kadrosuna 1000 personel alımı yapılacağını söylemişti.

Hükümetten sınavlara katılıp sertifika almalarına rağmen atanamayan ve uzun süredir kadro bekleyen iş ve meslek danışmanlarına müjdeli haber geçtiğimiz gün geldi.

Haziran ayına kadar ilk etapta hem işsiz vatandaşlara hem de patronlara destek verecek bine yakın meslek danışmanı alımı olacak. Bir o kadar genç de Türkiye genelinde İŞKUR ofislerinde görevlendirilecek. Bütün illerde sanayiden turizme, tarımdan sağlığa her alanda lokomotif işletmelerin CEO ve patronlarıyla çalışacak iş koçları nitelikli personele ulaşmalarına katkı sağlayacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kısa sürede bin iş ve meslek danışmanı, Türkiye genelinde ofislerimizde çalışacak 750 kişi alacağız. Danışmanların kurum içi atamaları yapıldı şimdi dışarıdan atamalarımızı yapacağız. Yeni arkadaşlarımızla daha fazla sahada olacağız" dedi.

NASIL İMD OLUNUR?

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