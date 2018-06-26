İŞKUR 2219 Kamu Personeli Alımı Başvurusunda Hata-Memur Adayları Dikkat

İŞKUR'dan 2219 kamu personeli alımı hakkında yeni açıklama.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında Büro Personeli ile İş ve Meslek Danışmanı alımı başvurusunda yaşanan bazı sorunlar olduğuına yer verildi. Açıklamada sadece önlisans düzeyinden yapılan alıma lisans, sadece lisans düzeyinden yapılan alıma önlisans mezunlarının da başvuru yaptığına yer verildi. Yapılan açıklamada bu sorun nedeniyle başvuruların başladığı ilk gün olan 25 Haziran tarihinde büro personeli kadrosuna başvuru yapanların başvurularını güncellemesi gerektiğine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büro Personeli unvanında, ön lisans mezunu adayların lisans mezunu olma şartı aranan pozisyonlara, lisans mezunu adayların ise ön lisans mezunu olma şartı aranan pozisyonlara başvuruların kabul edildiği tespit edilmiştir. Bu durumun engellenmesi için başvuru sisteminde otomatik kontrol getirilmiştir. Bu nedenle, 25.06.2018 tarihinde Büro Personeli unvanı için başvuru yapan adayların başvurularını güncellemeleri gerekmektedir.Güncelleme yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Kanun’un 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarınca, ilanımız ekinde önlisans mezunları için belirlenen bazı bölüm adları değiştirildiğinden; ilan edilen bölümlere ilaveten, Endüstriyel Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, Maliye Meslek Yüksekokulu, Orta Kademe Yöneticilik, Personel Yönetimi, Ticaret ve Yönetim bölümlerinden mezun olanların da ilgili boş pozisyonlara başvuruları kabul edilecektir.

6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın Ek 1 inci Maddesinin 3 üncü fıkrası; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”; aynı maddenin 4 üncü fıkrası; “Sözleşmesini; a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ek 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara Ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan, c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.” hükümlerini amirdir. Bu nedenle; Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel çalışan ve/veya çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenlerin veya sözleşme dönemi içerisinde yukarıda sayılan istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerden, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmemiş olan adayların başvurularının kabul edilmesine imkân bulunmamaktadır.

Kurum telefonlarımızın aşırı yoğunluktan dolayı kilitlenmesi nedeniyle vatandaşlarımıza telefonla bilgi verilememekte olup, daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla adaylarımızın her türlü soru ve görüşlerini ilanımızda yer alan sozlesmelialim@iskur.gov.tr adresi üzerinden iletmeleri gerekmektedir.

Önceki gün büro personeli kadrosuna başvurular öğleden sonra yapılamamıştı. Başvurular bu hata nedeniyle kapatılmıştı.

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru şartları, alım yapan yerler ve başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

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