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İnfaz Koruma Memuruna Başvuracaklar Dikkat: İşte Önceki Alımın KPSS Taban Puanları (Erkek)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından İnfaz Koruma Memuru alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından KPSS'si düşük olan adaylar nereye başvurmaları gerektiğini araştırmaya başladı.

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İnfaz Koruma Memuruna Başvuracaklar Dikkat: İşte Önceki Alımın KPSS Taban Puanları (Erkek)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından İnfaz Koruma Memuru alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından KPSS'si düşük olan adaylar nereye başvurmaları gerektiğini araştırmaya başladı.

22 Mayıs 2018 Salı 17:21
İnfaz Koruma Memuruna Başvuracaklar Dikkat: İşte Önceki Alımın KPSS Taban Puanları (Erkek)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü geçtiğimiz gün yayımladığı duyurusunda 6681 adet İnfaz Koruma Memuru alımı yapacağını duyurdu. İlan yayımlandı ve illere göre kadro dağılımı da belli oldu. Kadro dağılımının belli olmasının ardından İKM adayları, hangi ilde KPSS puanının kaça düşeceğini araştırmaya başladı. Özellikle KPSS puanı 70 ile 80 arasında olan adaylar , kendilerine sıralama gelebilecek bir İl'e başvuru yapmak istiyor. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak geçtiğimiz yılın Ekim ayında ypıalan alımda hangi illerin kaç KPSS ile kapattığını araştırdık: Bu haberimizde erkek alımında KPSS taban puanlara yer verdik. bir sonraki haberimizde bayan alımında KPSS taban puanları yayımlayacağız.

EN AZ LİSE MEZUNU VE KPSS 70 ŞARTI VAR

Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından alım yapılacağı belirtildi. KPSS'den en az 70 alan adaylar İKM alımı için başvuru yapabilecek.

10 KATI ADAY MÜLAKATA ÇAĞRILACAK

İKM alımlarında geçtiğimiz yıl bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte, daha önce 5 katı kadar aday mülakat aşamalarına çağrılırken, yapılan düzenleme ile artık alım yapılacak sayının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacak. 

ÖNCEKİ ALIMDA KPSS PUANI KAÇA KADAR DÜŞMÜŞTÜ?

Geçtiğimiz yılın son döneminde yapılan erkek İKM alımında taban puanlar şu şekilde olmuştu:

ALIM YAPAN İL ALINAN SAYI KPSS TABAN PUANI
Gaziantep 49 78
Diyarbakır 542 75
Bakırköy 53 78
Bilecik 4 78
Düzce 2 79
Edirne  6 76
İstanbul 9 76
Kocaeli 6 80
Tekirdağ 15 76
Ağrı 68 71
Ardahan 25 71
Bingöl 22 74
Bitlis 17 71
Doğubeyazıt 96 74
Elazığ 37 79
Hakkari 22 71
Iğdır 2 71
Kars 39 71
Patnos 58 71
Şırnak  36 71
Adana 30 73
Batman 1 76
Erzincan  12 74
Erzurum 11 77
Hatay 30 76
Kilis 31 74
Mardin 21 70
Midyat 22 72
Muş 31 72
Osmaniye 4 74
Siirt 32 73

Önceki alımlara göre edindiğimiz bilgiler bunlar. Bazı adliyeler, önceki yayımladığı duyurularda listeleri kaldırmış durumda.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 22.05.2018 17:49
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