İnfaz Koruma Memuruna Başvuracaklar Dikkat: İşte Önceki Alımın KPSS Taban Puanları (Erkek)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü geçtiğimiz gün yayımladığı duyurusunda 6681 adet İnfaz Koruma Memuru alımı yapacağını duyurdu. İlan yayımlandı ve illere göre kadro dağılımı da belli oldu. Kadro dağılımının belli olmasının ardından İKM adayları, hangi ilde KPSS puanının kaça düşeceğini araştırmaya başladı. Özellikle KPSS puanı 70 ile 80 arasında olan adaylar , kendilerine sıralama gelebilecek bir İl'e başvuru yapmak istiyor. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak geçtiğimiz yılın Ekim ayında ypıalan alımda hangi illerin kaç KPSS ile kapattığını araştırdık: Bu haberimizde erkek alımında KPSS taban puanlara yer verdik. bir sonraki haberimizde bayan alımında KPSS taban puanları yayımlayacağız.

EN AZ LİSE MEZUNU VE KPSS 70 ŞARTI VAR

Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından alım yapılacağı belirtildi. KPSS'den en az 70 alan adaylar İKM alımı için başvuru yapabilecek.

10 KATI ADAY MÜLAKATA ÇAĞRILACAK

İKM alımlarında geçtiğimiz yıl bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte, daha önce 5 katı kadar aday mülakat aşamalarına çağrılırken, yapılan düzenleme ile artık alım yapılacak sayının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacak.

ÖNCEKİ ALIMDA KPSS PUANI KAÇA KADAR DÜŞMÜŞTÜ?

Geçtiğimiz yılın son döneminde yapılan erkek İKM alımında taban puanlar şu şekilde olmuştu:

ALIM YAPAN İL ALINAN SAYI KPSS TABAN PUANI Gaziantep 49 78 Diyarbakır 542 75 Bakırköy 53 78 Bilecik 4 78 Düzce 2 79 Edirne 6 76 İstanbul 9 76 Kocaeli 6 80 Tekirdağ 15 76 Ağrı 68 71 Ardahan 25 71 Bingöl 22 74 Bitlis 17 71 Doğubeyazıt 96 74 Elazığ 37 79 Hakkari 22 71 Iğdır 2 71 Kars 39 71 Patnos 58 71 Şırnak 36 71 Adana 30 73 Batman 1 76 Erzincan 12 74 Erzurum 11 77 Hatay 30 76 Kilis 31 74 Mardin 21 70 Midyat 22 72 Muş 31 72 Osmaniye 4 74 Siirt 32 73

Önceki alımlara göre edindiğimiz bilgiler bunlar. Bazı adliyeler, önceki yayımladığı duyurularda listeleri kaldırmış durumda.

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