İnce: KPSS'yi Geliştireceğiz, Mülakatlar Kalkacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi halinde, kamuda personel alımlarına yönelik çalışmalar yapacağını, mülakat sisteminin kaldırılacağını, kaldırılmasa dahi kamera sistemiyle mülakatların gözetim altına alınması gerektiğini söyledi.

KPSS'nin de geliştirileceğini söyleyen Muharrem İnce, seçim sonrası ekonomik duruma ilişkin, vatandaşın değil, kamunun kemer sıkma politikası uygulayacağını, kamuda israf konusunda önlemler alınacağını söyledi. CNN Türk'ün konuğu olan Muharrem İnce, "KPSS'yi geliştireceğiz. Mülakat sistemini kaldıracağız. Mülakat yapıyorsanız bunu kamera sistemiyle kontrol altına almalısınız.Vatandaş değil, devlet kemer sıkacak." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladı seçim beyannamesini de eleştiren CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, "16 yıl sonra 'ben şunu yapacağım' diyemez. Deme hakkı yok. Ancak özür dileyebilir. 'Ben ekonomiyi düzelteceğim' demek ayıptır. Ne zaman düzelteceksin?Bugün '3600 vereceğim' diyor. Kasım 2017'de CHP'li vekiller önerge. Bu önergeleri AK Partililerin oylarıyla reddetmiş. CHP vekilleri bu önergeleri vermiş, reddetmişsin. Şimdi bir 'ince' korkudan, İnce 'Size 3600'ü vereceğiz' demiş, aklın başına gelmiş, şimdi çıkmışsın '3600 vereceğiz' diyorsun.

Bunlar komik. Ben vereceğim. Çünkü yalan söylemedim bu millete.Bugün ayrıntılı incelemedim ama yarın akşam incelerim. Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere park yapacaksa hiç itirazım yok. Zaten o yapamayacak, ben yapacağım. Ben devam ettiririm onu. Ama emin olun öyle bir düşüncesini olduğuna inanmıyorum. Geçmiş örneklere baktığımızda, her tarafı ranta boğdular. Keşke daha önce yapsalardı. Sadece orası yetmez. Onun yanındaki arazileri de dahil etseler. Biz dahil edeceğiz. Onun elinde olsa yapmayacaktır. Bir kenarına yapacak, yanına gökdelen konduracaktır." dedi.

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