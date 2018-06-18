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İlan ve Başvuru Tarihleri Açıklandı: 1000 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı (GUY) Yapılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Twitter hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan açıklamasında 1000 kamu personeli alımı için ilan ve başvuru tarihini duyurdu.

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İlan ve Başvuru Tarihleri Açıklandı: 1000 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı (GUY) Yapılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Twitter hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan açıklamasında 1000 kamu personeli alımı için ilan ve başvuru tarihini duyurdu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:26
İlan ve Başvuru Tarihleri Açıklandı: 1000 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı (GUY) Yapılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir son dakika açıklaması yaptı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, 1000 Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) alımı yapılacağını söyledi.

Bakan Ağbal'ın açıklamaları şu şekilde;

"1.000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için bugün sınav ilanına çıkıyoruz. 2017 KPSS Sınavından yeterli puan alan arkadaşlarımız bu sınav için müracaat edebilecek. Başvurular 3-26 Temmuz tarihleri arasında, sınav ise 18 Ağustos’ta yapılacak.

Sınava İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvurabilecek. Sınava girecek tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.06.2018 16:37
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Yorumlar
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Aykut 3 saat önce

Bı kerede muhasebe mezunu alın ya nereden okudum bu bölümü

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okuyucu 2 saat önce

Bölümleri seçmeden önce Kamuda mı yoksa özelde mi çok tercih ediliyor ve mezun durumu ne? diye bir analiz yapmak lazım.

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Şule 2 saat önce

Lütfen yaş sınırı olmasın normal de 45 deniliyo fakat 35 isteniyor biz ne yapalım

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