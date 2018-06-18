İlan ve Başvuru Tarihleri Açıklandı: 1000 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı (GUY) Yapılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir son dakika açıklaması yaptı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, 1000 Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) alımı yapılacağını söyledi.

Bakan Ağbal'ın açıklamaları şu şekilde;

"1.000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için bugün sınav ilanına çıkıyoruz. 2017 KPSS Sınavından yeterli puan alan arkadaşlarımız bu sınav için müracaat edebilecek. Başvurular 3-26 Temmuz tarihleri arasında, sınav ise 18 Ağustos’ta yapılacak.

Sınava İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvurabilecek. Sınava girecek tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

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