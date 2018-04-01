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İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Yarın Başlıyor!

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci yarın başlıyor, başvurular 13 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek.

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İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Yarın Başlıyor!

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci yarın başlıyor, başvurular 13 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek.

01 Nisan 2018 Pazar 10:28
İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Yarın Başlıyor!

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem dairesi Başkanlığı'nın 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru süreci yarın başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı ve İlgili birimin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda alımla ilgili, "İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verilmiş, başvuru genel şartları şu şekilde açıklanmıştı: 

Başvuru genel şartlarının yanı sıra başvuruda bulunmak isteyen bilişim personeli adaylarının pozisyonlara göre özel belirlenen başvuru özel şartlarını da dikkatle incelemeliler. İlgili şartlara sayfanın altında bulunan başvuru kılavuzundan erişim sağlayabilirler.

Başvurular 2 ile 13 Nisan 2018 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr adresindeki başvuru formunun doldurulması ve fotoğraf yapıştırılıp imzalanarak r Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - İnönü Bulvarı No:4 A-Blok Kat: 1 Bakanlıklar/ANKARA) adresine teslimi şeklinde gerçekleşecek. Başvuru sırasında gerekli belgeler şu şekilde:  

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.04.2018 17:46
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Barış 19 saat önce

10 kişi mi ? Peki ya geri kalanlar sanki ceplerinden maaş veriyolar gibi memur alımı yapıyorlar

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