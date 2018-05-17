İçişleri Bakanlığı'ndan Karar Çıktı! Personel Alımı İptal Edildi!

İçişleri Bakanlığı, dün memurlar.net ve kpss cafe gibi internet sitelerinde yer alan Tutak Belediyesi Personel Alımı haberlerinden sonra Tutak Belediyesi'nin ilanındaki bazı kadrolar için yer alan şartları göz önüne alarak ilanın iptal edilmesi kararını aldı.

Bakanlıktan Memurlar.net'in elde ettiği biglilere göre, İlanların Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından incelenmekte olduğu, mevzuata uygun olmayan Tutak Belediyesi ilanının uygun görülmeyerek, iptaline karar verildiğine yer verildi.

Konuyla İlgili Memurlar.net 'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı :

İçişleri Bakanlığı, dün memurlar.net'te yer alan Tutak belediyesi ilanını iptal etti. Tutak Belediyesinin yayımlanan ilanında, bazı kadrolar için, en az altı ay Tutak Belediyesi bünyesinde veya bağlı bulunduğu Belediye şirketinde çalışmış olmak şartı koymuştu. Memurlar.net'te dün yayımlanan haberde ise başvuruları sınırlayan ve kişiye özel nitelikler taşıyan ilanın iptal edilmesi gerektiğine yer verilmişti. İçişleri Bakanlığından aldığımız bilgilere göre, ilanlar Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce incelenmekte olup, mevzuata uygun olmayan Tutak Belediyesi'nin ilanı da uygun görülmeyerek, MİGM'nün sitesinde yayımlanmamıştır.

KAYNAK: https://www.memurlar.net/haber/749512/tutak-belediyesinin-ilani-iptal-edildi.html