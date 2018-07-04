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İçişleri Bakanlığı'na 100 Kaymakam Adayı Alınacak - Başvurular Başlıyor

İçişleri Bakanlığı 100 Kaymakam Adayı Alımı sınavı için başvuru işlemleri yarın başlıyor. Başvuru şartları, sınav konuları ve başvuru tarihleri KPSS Cafe adresinde.

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İçişleri Bakanlığı'na 100 Kaymakam Adayı Alınacak - Başvurular Başlıyor

İçişleri Bakanlığı 100 Kaymakam Adayı Alımı sınavı için başvuru işlemleri yarın başlıyor. Başvuru şartları, sınav konuları ve başvuru tarihleri KPSS Cafe adresinde.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:39
İçişleri Bakanlığı'na 100 Kaymakam Adayı Alınacak - Başvurular Başlıyor

BAŞVURULAR ÖSYM RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK

İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı sınavı için başvuru süreci başlıyor. Bakanlık tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan resmi duyuruda ,T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 kaymakam adayı alımı yapılacağı, bu alımlar için başvuru sürecinin 5 ile 12 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla gerçekleşeceği belirtilmişti. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

2 Eylül'de Ankara'da yapılacak Kaymakam Adaylığlığı Sınavına başvuruda bulunacak adayların 35 yaşını doldurmamış olması, askerlikle ilişiğinin olmaması, Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK’nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olması gerekiyor. 

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV KONULARI

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

KPSSCAFE - ANKARA
 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.07.2018 14:57
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Gülcan Karabiyik 44 dakika önce

Yaş şartı koymasanız olmazmiydi

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